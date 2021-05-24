Вручение премии Architect Today 2021 в ЖК «Привилегия»

20 мая в ЖК Привилегия прошла престижная международная премия в области архитектуры и дизайна Architect Today. Из 517 проектов в 9 номинациях были отобраны 80 лучших работ для голосования жюри. Награждение победителей прошло в торжественной обстановке в сопровождении инструментальной музыки.
В номинации Концептуальный проект загородного дома победил архитектор из Ирана Milad Eshtiyaghi с проектом «Подвесной дом»
Студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov взяли первый приз в номинации Концептуальный проект жилого пространства
Победителями в номинации Концептуальный проект ландшафтного дизайна стала студия L-Buro
Так же призы были вручены в четырёх номинациях за реализованные проекты:
первый приз за каменный загородный дом отправился к студии Chado в Ростов-на-дону. В категории деревянный загородный дом победила студия AB Architects, чьи проекты участвовали сразу в 4 номинациях, А лучший проект монолитного загородного дома поступил на премию из Польши, студия LK&Projekt
В номинации Реализованный жилой интерьер победила студия дизайна Balcon, город Москва
Также в премии участвовали проекты общественных пространств: рестораны и офисы. Приз за лучший реализованный ресторан получила молодая амбициозная студия Quintessence, самый яркий креативный офис создала сама для себя компания Melon Fashion Group
Фото: Виталий Коликов
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