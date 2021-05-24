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Вручение премии Architect Today 2021 в ЖК «Привилегия»

20 мая в ЖК Привилегия прошла престижная международная премия в области архитектуры и дизайна Architect Today. Из 517 проектов в 9 номинациях были отобраны 80 лучших работ для голосования жюри. Награждение победителей прошло в торжественной обстановке в сопровождении инструментальной музыки.

  • Яна Родзевич

  • Светлана Степаненко, Метин Зилам

  • Василий Федорчук, Татьяна Гацко

  • Алиса Надирова, Елена Ребковец

  • Энцо Форнаро

  • Антон Вермеер, Андрей Юдин, Кирилл Гецов

  • Анна Кинцурашвили, Илья Пушкин, Антонина Горчакова

  • Игорь Семенов

В номинации Концептуальный проект загородного дома победил архитектор из Ирана Milad Eshtiyaghi с проектом «Подвесной дом»
Студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov взяли первый приз в номинации Концептуальный проект жилого пространства
Победителями в номинации Концептуальный проект ландшафтного дизайна стала студия L-Buro

  • Екатерина Дячук

  • Анна Никипелова

  • Михаил Самуркасов, Лилия Прима

Так же призы были вручены в четырёх номинациях за реализованные проекты:
первый приз за каменный загородный дом отправился к студии Chado в Ростов-на-дону. В категории деревянный загородный дом победила студия AB Architects, чьи проекты участвовали сразу в 4 номинациях, А лучший проект монолитного загородного дома поступил на премию из Польши, студия LK&Projekt
В номинации Реализованный жилой интерьер победила студия дизайна Balcon, город Москва
Также в премии участвовали проекты общественных пространств: рестораны и офисы. Приз за лучший реализованный ресторан получила молодая амбициозная студия Quintessence, самый яркий креативный офис создала сама для себя компания Melon Fashion Group

  • Арман Бареян, Мари Хачатрян

  • Ирина Якименко

  • Артемий Шаронов

  • Эдуард Назаров

  • Мадина Богатырева

  • Станислав и Рада Жуйковы

  • Регина Борисова

  • Анастасия Балт

  • Светлана Степаненко, Мария Гавалова, Антон Попов, Яна Родзевич

  • Евгения Болотова, Эльвира Козлова

  • Натали Холл

  • Константин Набель, Мадина Богатырёва

  • Светлана Садальская

  • Владислава Яковлева, Ольга Мудрова

  • Дарья и Александр Любимцевы

  • Ксения Сейц, Алла Неман

  • Йован и Драгана Милич

  • Полина Афонская, Елена Трофимова

  • Анна Кравцова

  • Георгий Кожуховский, Светлана Степаненко, Яна Родзевич, Метин Зилам

  • Мария Гавалова, Антон Попов

  • Людмила Розводовская

  • Кристина Максимова

  • Юлия Черкун, Катя Волга

Фото: Виталий Коликов

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