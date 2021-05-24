Вручение премии Architect Today 2021 в ЖК «Привилегия»

Так же призы были вручены в четырёх номинациях за реализованные проекты:

первый приз за каменный загородный дом отправился к студии Chado в Ростов-на-дону. В категории деревянный загородный дом победила студия AB Architects, чьи проекты участвовали сразу в 4 номинациях, А лучший проект монолитного загородного дома поступил на премию из Польши, студия LK&Projekt

В номинации Реализованный жилой интерьер победила студия дизайна Balcon, город Москва

Также в премии участвовали проекты общественных пространств: рестораны и офисы. Приз за лучший реализованный ресторан получила молодая амбициозная студия Quintessence, самый яркий креативный офис создала сама для себя компания Melon Fashion Group