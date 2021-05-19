Выставка Михаила Шемякина у Таврического сада

13 мая в клубном доме «Три Грации» на Захарьевской улице, 41, состоялся закрытый показ графических работ всемирно известного художника Михаила Шемякина под названием «Шемякин. Трансформация. Метапоиск». Экспозиция прошла на пять дней ранее официальной премьеры в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице и была представлена в необычном формате – почти 50 работ маэстро были выставлены в историческом доходном доме Карла Шрейбера у Таврического сада – новом жилом объекте реставрации Группы компаний «Еврострой» девелопера элитной недвижимости Санкт-Петербурга.
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Оксана Кравцова, Валерий Кравцов
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Максим Ефимов, Александр Беляев мл., Александр Беляев
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Команда Центра Михаила Шемякина
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Андрей Россет
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Анна Любимова
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Оксана Кравцова, Екатерина Остроумова
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Олеся Провоторова
Выставка «Шемякин. Трансформация. Метапоиск» впервые проходит в России. Треть работ ранее выставлялись только за рубежом – в музеях США и Франции. Это попытка раскрыть принцип трансформации формы и образа, который лег в основу творческого метода Михаила Шемякина – «метафизического синтетизма», и отразился в его произведениях разных периодов.
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Антон Ильиных
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Оксана Кравцова, Юлия Хельд
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Елена Тахмазова, Арсений Орлов
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Василий и Инна Захаровы
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Галина Свинген, Виталий Новиков
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Галина Макарова
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Галина Резник, Татьяна Демидова
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Елена Димова
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Елена Пуля
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Елена Степанова
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Анна Лемегова
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Игорь и Елена Колкины
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Ирина Веселова
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Партнер вечера - компания АВТОДОМ Пулково
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Светлана Болмотова, Елена Горбунова
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Ирина Грицай
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Кристина Кравцова
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Николай Антонов, Виталий Новиков
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Алена Салтук, Анастасия Сергеева
Всего на выставке в Центре Шемякина будет представлено более 200 графических листов, охватывающих огромный временной пласт: с 1963 по 2017 год.
Партнерами вечера выступили компании «АВТОДОМ Пулково», Simple, «Рестамп» и цветочный бутик «Привилегия». Генеральный спонсор центра Михаила Шемякина – банк ВТБ.
Фото: Виталий Коликов
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