Выставка Михаила Шемякина у Таврического сада

13 мая в клубном доме «Три Грации» на Захарьевской улице, 41, состоялся закрытый показ графических работ всемирно известного художника Михаила Шемякина под названием «Шемякин. Трансформация. Метапоиск». Экспозиция прошла на пять дней ранее официальной премьеры в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице и была представлена в необычном формате – почти 50 работ маэстро были выставлены в историческом доходном доме Карла Шрейбера у Таврического сада – новом жилом объекте реставрации Группы компаний «Еврострой» девелопера элитной недвижимости Санкт-Петербурга.