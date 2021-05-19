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Юрий Каспарян, Олег Гаркуша и Джоанна Стингрей на презентации книги об истории русского рока

В Петербург лично приехала американская муза Ленинградского рока-клуба Джоанна Стингрей презентовать свою новую книгу о нем — уже четвертую. В непринужденной обстановке рокерского чаепития собрались многие известные музыканты, среди них — гитаристы «Кино» Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, виолончелист «Аквариума» Всеволод Гаккель и его же экс-ударник, сооснователь и автор текстов Анатолий Гуницкий, лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша, художник Сергей Бугаев-Африка и многие другие. Дружеская встреча прошла в Гранд Отеле Европа, где Джоанна останавливалась в 80-е годы и встречалась с участниками рок-клуба.

Изначально книга была задумана как фотоальбом. Первая его часть вышла в прошлом году («Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы») и охватывала период с 1984 по 1986 год. Новая «Подлинная история русского рока» посвящена отрезку с 1986 по 1987-й.

Фото: Мария Инькова

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