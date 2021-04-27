Дарья Мороз, Агния Кузнецова, Катерина Шпица на сцене «Ленинград Центра»

23 апреля в шоу-пространстве у Таврического сада прошёл единственный показ спектакля «Уроки литературы. Хрестоматия». Проект режиссёра Феликса Михайлова до этого был представлен в Лондоне.

На сцену «Ленинград Центра» вышли звёзды российского театра и кино: Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Агния Кузнецова, Катерина Шпица, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. В таком составе артисты собирались впервые, но сам проект «Уроки литературы» существует с 2015 г. Он был задуман режиссёром Феликсом Михайловым с целью сохранить культуру чтения, научить людей слушать и понимать звучание бессмертной литературы.