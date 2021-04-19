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Екатерина Смольникова, Дарья Волкова, Виктория Шатова и другие гости закрытого Charity dinner от благотворительной инициативы Play & Help

15 апреля благотворительная инициатива Play and Help провели в культурно-образовательном пространстве Lappartement83 закрытый CHARITY DINNER: «О бриллиантах/О бизнесе/О любви». Ведущей вечера выступила идеолог проекта Play and Help Екатерина Смольникова. 

Основатель собственного ювелирного дома и известный геммолог Дарья Волкова дала практичные советы, как выбирать камни, на что ориентироваться, чтобы не быть обманутой и раскрыла некоторыми факты, которыми в этой индустрии делиться не принято.

  • Екатерина Смольникова, Дарья Волкова

  • Виктория Шатова

  • Юлия Варина

  • Александра Свирская

  • Дарья Волкова

  • Екатерина Комарова

  • Евгения Краева

  • Алена Проценко

  • Ольга Леонтьева

  • Ксения Клюг

  • Анастасия Федорова

  • Александра Свирская

  • Екатерина Смольникова

  • Елизавета Лукина

Проект был создан в пользу подопечной Play and Help - девочки Маши Разумковой и собранные с продажи средства пойдут на ее реабилитацию.

  • Елена Романова

  • Алена Проценко

  • Александра Свирская

  • Оксана Григоренко

  • Инга Сергеева

  • Ульяна Герасимова

Фото: Михаил Вильчук

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