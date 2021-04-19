Екатерина Смольникова, Дарья Волкова, Виктория Шатова и другие гости закрытого Charity dinner от благотворительной инициативы Play & Help

15 апреля благотворительная инициатива Play and Help провели в культурно-образовательном пространстве Lappartement83 закрытый CHARITY DINNER: «О бриллиантах/О бизнесе/О любви». Ведущей вечера выступила идеолог проекта Play and Help Екатерина Смольникова.
Основатель собственного ювелирного дома и известный геммолог Дарья Волкова дала практичные советы, как выбирать камни, на что ориентироваться, чтобы не быть обманутой и раскрыла некоторыми факты, которыми в этой индустрии делиться не принято.
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Екатерина Смольникова, Дарья Волкова
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Виктория Шатова
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Юлия Варина
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Александра Свирская
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Дарья Волкова
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Екатерина Комарова
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Евгения Краева
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Алена Проценко
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Ольга Леонтьева
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Ксения Клюг
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Анастасия Федорова
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Александра Свирская
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Елизавета Лукина
Проект был создан в пользу подопечной Play and Help - девочки Маши Разумковой и собранные с продажи средства пойдут на ее реабилитацию.
Фото: Михаил Вильчук
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