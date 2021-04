Екатерина Смольникова, Дарья Волкова, Виктория Шатова и другие гости закрытого Charity dinner от благотворительной инициативы Play & Help

15 апреля благотворительная инициатива Play and Help провели в культурно-образовательном пространстве Lappartement83 закрытый CHARITY DINNER: «О бриллиантах/О бизнесе/О любви». Ведущей вечера выступила идеолог проекта Play and Help Екатерина Смольникова.

Основатель собственного ювелирного дома и известный геммолог Дарья Волкова дала практичные советы, как выбирать камни, на что ориентироваться, чтобы не быть обманутой и раскрыла некоторыми факты, которыми в этой индустрии делиться не принято.