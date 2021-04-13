Перформанс «Дальше мы сами» по пьесе Ирады Берг

5 апреля на Новой сцене Александринского театра прошла премьера перформанса по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами» в постановке Стаси Венковой. Показ открыл новый сезон проекта «Чтения со смыслом». Актеры перформанса: заслуженный артист России и актер Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Анатолий Белый, актер Театра им. Е.Б. Вахтангова Андрей Удалов, ученики Д.В. Брусникина Гладсон Махиб и Яна Енжаева и Снежана Самохина.
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Ирада Берг
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Анастасия Венкова
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Яна Енжаева
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Анатолий Белый
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Юлия Пашковская
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Снежана Самохина
Минималистичную сценографию к перформансу создал лауреат театральной премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский. Открытие нового сезона проекта ознаменовалось премьера перформанса «Дальше мы сами». Данная пьеса – это драматургический дебют Ирады Берг, о том, как сложно признаться в своих страхах и начать жизнь с чистого листа. Особую минималистичную сценографию к постановке создал лауреат театральной премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский.
Новый сезон проекта продолжит традиции, заложенные Ирадой Берг. Главная цель – создать площадку, объединяющую уже опытных писателей с начинающими авторами и предоставить возможность читателям услышать их произведения в исполнении известных актеров.
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Анастасия Венкова и Иван Толстой
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Ольга Чебоксарова и Ирада Берг
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Татьяна Архипова, Никита Архипов, Юлия Пашковская, Владимир Пашковский
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Сюжет перформанса строится вокруг учительницы музыки Анны. Повзрослевшие одноклассники приходят на встречу, получив от нее приглашения в виде оригами. Она была исключительным человеком, которому удалось оказать решающее влияние на судьбы каждого из присутствующих. Однако загвоздка заключается в том, что в оригами учитель музыки приглашает своих учеников проститься с ней. Что это значит: ее приближающуюся смерть, отъезд или самоубийство? У каждого из учеников свое мнение на этот счет, ведь каждый из них символизирует одну из стадий принятия смерти: Федор – отрицание, Соня - гнев, Анфиса – торг и депрессию, Ник - принятие.
Раскручивая клубок последних лет и погружая зрителя в атмосферу иронии, изящества и легкости бытия, ученики поймут, насколько светлый, сильный и одинокий человек находился рядом с ними. Путаясь в догадках, воспоминаниях прошлого, любовных треугольниках и родственных узах, они станут свидетелями рождения новой Анны.
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Андрей Удалов-Миронов, Мария Юцевич, Ирада Берг
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Тимофей Рябушинский
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Анна Петренко, Ирада Берг и Наталия Игнатова
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Ксения Гаврилюк с подругой
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Гладсон Махиб
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Мария Ширяева
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Елизавета Любимова
Фото: Михаил Вильчук
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