Перформанс «Дальше мы сами» по пьесе Ирады Берг

Сюжет перформанса строится вокруг учительницы музыки Анны. Повзрослевшие одноклассники приходят на встречу, получив от нее приглашения в виде оригами. Она была исключительным человеком, которому удалось оказать решающее влияние на судьбы каждого из присутствующих. Однако загвоздка заключается в том, что в оригами учитель музыки приглашает своих учеников проститься с ней. Что это значит: ее приближающуюся смерть, отъезд или самоубийство? У каждого из учеников свое мнение на этот счет, ведь каждый из них символизирует одну из стадий принятия смерти: Федор – отрицание, Соня - гнев, Анфиса – торг и депрессию, Ник - принятие.

Раскручивая клубок последних лет и погружая зрителя в атмосферу иронии, изящества и легкости бытия, ученики поймут, насколько светлый, сильный и одинокий человек находился рядом с ними. Путаясь в догадках, воспоминаниях прошлого, любовных треугольниках и родственных узах, они станут свидетелями рождения новой Анны.