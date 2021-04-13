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Перформанс «Дальше мы сами» по пьесе Ирады Берг

5 апреля на Новой сцене Александринского театра прошла премьера перформанса по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами» в постановке Стаси Венковой. Показ открыл новый сезон проекта «Чтения со смыслом». Актеры перформанса: заслуженный артист России и актер Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Анатолий Белый, актер Театра им. Е.Б. Вахтангова Андрей Удалов, ученики Д.В. Брусникина Гладсон Махиб и Яна Енжаева и Снежана Самохина.

Минималистичную сценографию к перформансу создал лауреат театральной премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский. Открытие нового сезона проекта ознаменовалось премьера перформанса «Дальше мы сами». Данная пьеса – это драматургический дебют Ирады Берг, о том, как сложно признаться в своих страхах и начать жизнь с чистого листа. Особую минималистичную сценографию к постановке создал лауреат театральной премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский.

Новый сезон проекта продолжит традиции, заложенные Ирадой Берг. Главная цель – создать площадку, объединяющую уже опытных писателей с начинающими авторами и предоставить возможность читателям услышать их произведения в исполнении известных актеров.

Сюжет перформанса строится вокруг учительницы музыки Анны. Повзрослевшие одноклассники приходят на встречу, получив от нее приглашения в виде оригами. Она была исключительным человеком, которому удалось оказать решающее влияние на судьбы каждого из присутствующих. Однако загвоздка заключается в том, что в оригами учитель музыки приглашает своих учеников проститься с ней. Что это значит: ее приближающуюся смерть, отъезд или самоубийство? У каждого из учеников свое мнение на этот счет, ведь каждый из них символизирует одну из стадий принятия смерти: Федор – отрицание, Соня - гнев, Анфиса – торг и депрессию, Ник - принятие.

Раскручивая клубок последних лет и погружая зрителя в атмосферу иронии, изящества и легкости бытия, ученики поймут, насколько светлый, сильный и одинокий человек находился рядом с ними. Путаясь в догадках, воспоминаниях прошлого, любовных треугольниках и родственных узах, они станут свидетелями рождения новой Анны.

  • Андрей Удалов-Миронов, Мария Юцевич, Ирада Берг

  • Тимофей Рябушинский

  • Анастасия Контарович

  • Анна Петренко, Ирада Берг и Наталия Игнатова

  • Ксения Гаврилюк с подругой

  • Гладсон Махиб

  • Мария Ширяева

  • Елизавета Любимова

Фото: Михаил Вильчук

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