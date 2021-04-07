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Презентация клубного дома «Три грации»

2 апреля состоялась торжественная презентация клубного дома «Три грации», расположенного напротив Таврического сада – на Захарьевской улице, 41.

«Три грации» - это бывший доходный дом прусского подданного Карла Шрейбера, построенный в 1907 году по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта. Здание, созданное в стиле необарокко, поражает великолепием фасадов и интерьеров. В доме разместятся 23 представительские резиденции класса De Luxe от ГК «Еврострой», из которых открываются захватывающие виды на Таврический сад и дворец, Неву и Смольный собор.

Обширная программа мероприятия включала рассказ от Дмитрия Озеркова. Лектор поделился невероятной историей дома. Главным торжеством вечера стал камерный спектакль. Представление по мотивам стихотворения Ивана Тургенева «Как хороши, как свежи были розы» при участии Владимира Кошевого, Сати Спиваковой и Алексея Гориболя.

  • Анастасия Бабич и Татьяна Демидова

  • Ника Кравцова

  • Елена Солодкина, Олег Солодкин, Оксана Кравцова

  • Илья Дорошин

  • Ирина Веселова

  • Максим Ефимов, Андрей Карпилович

  • Марина Абакумова

  • Матильда Фурсова

  • Ольга Максимова

Партнерами вечера выступили многопрофильная клиника «РАМИ», компания "Рестамп", цветочный бутик "Привилегия", МК Интерио Luxury Space и компания Simple.

Фото: Виталий Коликов

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