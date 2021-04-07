2 апреля состоялась торжественная презентация клубного дома «Три грации», расположенного напротив Таврического сада – на Захарьевской улице, 41.
«Три грации» - это бывший доходный дом прусского подданного Карла Шрейбера, построенный в 1907 году по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта. Здание, созданное в стиле необарокко, поражает великолепием фасадов и интерьеров. В доме разместятся 23 представительские резиденции класса De Luxe от ГК «Еврострой», из которых открываются захватывающие виды на Таврический сад и дворец, Неву и Смольный собор.
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Оксана Кравцова, Валерий Кравцов
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Ирина Серб
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Оксана Кравцова, Светлана Гузь, Артем Гудченко
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Игорь Семенов, Дмитрий Дубинин, Ирина Веселова, Николай Соколов, Дмитрий Ильинский
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Владимир и Елена Борисенко
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Валерия Панова
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Игорь и Светлана Комоловы
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Филипп Апостол
Обширная программа мероприятия включала рассказ от Дмитрия Озеркова. Лектор поделился невероятной историей дома. Главным торжеством вечера стал камерный спектакль. Представление по мотивам стихотворения Ивана Тургенева «Как хороши, как свежи были розы» при участии Владимира Кошевого, Сати Спиваковой и Алексея Гориболя.
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Владимир Кошевой, Оксана Кравцова, Алексей Гориболь, Сати Спивакова
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Александр и Дарья Любимцевы
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Александр Кожин со спутницей
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Алексей Неймышев, Екатерина Шариф
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Алена Антончик, Маргарита Шубаева
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Алина Бурик
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Юрий Пелин, Ирина Веселова
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Анна Петренко, Наталия Игнатова
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Владислав Антуфьев со спутницей
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Анастасия Бабич и Татьяна Демидова
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Ника Кравцова
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Елена Солодкина, Олег Солодкин, Оксана Кравцова
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Илья Дорошин
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Ирина Веселова
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Максим Ефимов, Андрей Карпилович
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Марина Абакумова
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Матильда Фурсова
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Ольга Максимова
Партнерами вечера выступили многопрофильная клиника «РАМИ», компания "Рестамп", цветочный бутик "Привилегия", МК Интерио Luxury Space и компания Simple.
Фото: Виталий Коликов
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