2 апреля состоялась торжественная презентация клубного дома «Три грации», расположенного напротив Таврического сада – на Захарьевской улице, 41.

«Три грации» - это бывший доходный дом прусского подданного Карла Шрейбера, построенный в 1907 году по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта. Здание, созданное в стиле необарокко, поражает великолепием фасадов и интерьеров. В доме разместятся 23 представительские резиденции класса De Luxe от ГК «Еврострой», из которых открываются захватывающие виды на Таврический сад и дворец, Неву и Смольный собор.