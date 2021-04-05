Премьера шоу Феликса Михайлова «‎Семь. Хроника любовных происшествий» на сцене «Ленинград Центра»

Новое шоу режиссёра Феликса Михайлова рассказывает о семи происшествиях в жизни одного мужчины — все они о любви: первые чувства и фантазии, курортные романы и безумные поступки. В спектакле есть все, за что зрители любят «Ленинград Центр»: танцевальные номера, сложнейшие акробатические трюки, живое музыкальное исполнение и звездные участники. Приглашенными артистами апрельского блока стали актёры, музыканты и телеведущие Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Следующие шоу пройдут 9, 10, 16, 17 апреля.