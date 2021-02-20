Презентация шедевров Bvlgari в Петербурге

Начался день высокого искусства в бутике Bvlgari на Невском, продолжился на коктейле в Юсуповском люксе отеля Four Seasons Lion Palace и в Эрмитаже на выставке фотографа Сесила Битона, который запечатлел немало знаменитых муз Bvlgari эпохи dolce vita. Завершилась насыщенная программа гала-ужином на сцене Александринки. Выбор финальной локации не случаен — старейший театр России спроектировал итальянец Карло Росси.