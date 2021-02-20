Презентация шедевров Bvlgari в Петербурге

Bvlgari показали шедевры высокого ювелирного искусства в Петербурге. Римские ювелиры Bvlgari объединили сразу несколько высоких жанров по случаю презентации: музыку, фотографию, архитектуру, гастрономию.
Начался день высокого искусства в бутике Bvlgari на Невском, продолжился на коктейле в Юсуповском люксе отеля Four Seasons Lion Palace и в Эрмитаже на выставке фотографа Сесила Битона, который запечатлел немало знаменитых муз Bvlgari эпохи dolce vita. Завершилась насыщенная программа гала-ужином на сцене Александринки. Выбор финальной локации не случаен — старейший театр России спроектировал итальянец Карло Росси.
Гала-ужин с демонстрацией шедевров Bvlgari проходил под итальянскую музыку в исполнении тенора Ивана Сапунова и оркестра под управлением дирижера Ильи Ситкина. Тридцать гостей увидели драгоценности из коллекций высокого ювелирного искусства Magnifiche, Serpenti, Divas’ Dream, Fiorever, Colour Treasures.
Среди приглашенных на гала-ужин были Полина Киценко, Снежанна Георгиева, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова, Екатерина Мухина, Виктория Борисевич, Дмитрий Озерков.
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