Премьера спектакля «Фаза зеркала»

Независимый петербургский Pop-up театр под руководством режиссера Семена Александровского при партнерском участии Группы RBI выпустил очередную необычную премьеру по пьесе модного драматурга Аси Волошиной. На этот раз действие разворачивается в номерах отеля ARTSTUDIO Nevsky.
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Елена Бельчинская
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Анастасия Ким
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Алексей Платунов и Наталья Эфендиева
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Легенда такова: пять героинь одновременно оказываются в номерах одного отеля. Эти красавицы окрыляли, озаряли, питали и уничтожали одного большого художника. Человека, оставившего след в искусстве ХХ века. Перед тем, как уйти, он находит эпатажный предлог, чтобы собрать их вместе и переплести их исповеди.
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Михаил Перегудов и Михаил Гущин
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Денис и Ольга Котовы
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Эдуард Тиктинский, Лариса Тиктинская
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Уршула Малка
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Алена Старостина
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Анна Алексахина
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Семен Александровский (режиссер), Анастасия Ким
Зрители с бокалами вина переходят из номера в номер. Как наблюдатели, но и не только. У зрителей есть роль. Пять женщин, которые меньше всего хотели бы встретиться друг с другом. Или жаждали этого больше всего? Кто-то из них считает себя идеальной жертвой, кто-то — идеальным палачом. Но, может быть, они все — образы из галереи отражений? Фрагменты реальности, из которых воображаемую целостность каждый зритель собирает сам — в собственной версии происходящего и происходившего.
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Илья Яшин
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Анна Алексахина и Ольга Мищук
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Михаил Перегудов и Валентина Дрофа
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Ольга Чепурова
Семен Александровский о новой постановке: «Я не устаю удивляться тому, какие у меня роскошные декорации в спектаклях: от бара до библиотеки, от поля в усадьбе Толстого до Екатерининского парка в Царском Селе. И вот теперь – целый отель. Меня всегда вдохновляла подлинность места и возможность работать с контекстом наравне с материалом. Отель предлагает особую атмосферу, в нем мы всегда путешественники и оказываемся на границе между тем к чему мы привыкли и неизвестностью. И это отличная возможность предложить зрителю новый опыт взаимодействия со спектаклем и интересную игру для восприятия».
Фото: Михаил Вильчук
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