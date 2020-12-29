Премьера спектакля «Фаза зеркала»

Семен Александровский о новой постановке: «Я не устаю удивляться тому, какие у меня роскошные декорации в спектаклях: от бара до библиотеки, от поля в усадьбе Толстого до Екатерининского парка в Царском Селе. И вот теперь – целый отель. Меня всегда вдохновляла подлинность места и возможность работать с контекстом наравне с материалом. Отель предлагает особую атмосферу, в нем мы всегда путешественники и оказываемся на границе между тем к чему мы привыкли и неизвестностью. И это отличная возможность предложить зрителю новый опыт взаимодействия со спектаклем и интересную игру для восприятия».