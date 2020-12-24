Открытие галереи современного бурятского искусства B-Gallery

Жигжит Баясхаланов поделился комментарием, который передаёт настроение всей команды:

«Задача B-Gallery — продемонстрировать многообразие современного бурятского искусства. Его самобытность представляет огромный интерес и достойна того, чтобы о ней знали и говорили. Мы очень рады, что на наш призыв поучаствовать в проекте откликнулись столь выдающиеся и уважаемые художники. Уверены, что вместе мы создадим такое пространство, которое украсит облик культурной столицы России».