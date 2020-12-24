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Открытие галереи современного бурятского искусства B-Gallery

18 декабря 2020 года в галерее B-Gallery (ул. Пестеля, д. 17/25) прошло открытие нового культурного пространства – центра современного бурятского искусства.

В основе уникальной для Северной столицы экспозиции – скульптура, малая пластика, авторские принты, керамика и даже куклы, выполненные известными бурятскими художниками. Автор проекта, скульптор и галерист Жигжит Баясхаланов собрал работы Даши Намдакова и его семьи, Зорикто Доржиева, Бато Дашицыренова, Евгения Болсобоева, Надежды Супониной, сестер Ертахановых и др.

  • Мария Богаделина (искусствовед B-Gallery), Жигжит Баясхаланов (художник, галерист, владелец B-Gallery)

  • Савва Хастаев (солист Мариинского театра)

  • Аюна Базаргуруева (солистка Мариинского театра)

  • Жигжит Баясхаланов (автор проекта)

  • Сергей Фалькин (скульптор, камнерез)

Жигжит Баясхаланов поделился комментарием, который передаёт настроение всей команды:

«Задача B-Gallery — продемонстрировать многообразие современного бурятского искусства. Его самобытность представляет огромный интерес и достойна того, чтобы о ней знали и говорили. Мы очень рады, что на наш призыв поучаствовать в проекте откликнулись столь выдающиеся и уважаемые художники. Уверены, что вместе мы создадим такое пространство, которое украсит облик культурной столицы России».

  • Василий Попов (концертмейстер в Академии молодых певцов Мариинского театра) с супругой

  • Константин Бурлаков (сотрудник Эрмитажа)

  • Оксана Жербанова (мастер по монгольской каллиграфии)

  • Сергей Кондрашкин (скульптор, график) со спутницей

  • Степан Кутергин (художник, сотрудник Эрмитажа) с супругой, Алан Хатагты (художник, скульптор)

  • Команда B-Gallery

  • Алексей Симонов (художник, керамист) со спутницей

  • Александра Николаева (сотрудница Центра межнационального и межконфессионального согласия «Зов Земли»)

  • Дамдин Цыренов со спутницей, Очир Нордопов (команда B-Gallery)

  • Максим Нестеров (художник)

  • Мария Богаделина (искусствовед B-Gallery) с гостьей

  • Команда B-Gallery

  • Мария Семенова (искусствовед)

  • Друзья галереи

Двери B-Gallery открыты с понедельника по субботу, вход свободный с 10.00 до 19.00.

Фото: Дмитрий Колесов

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