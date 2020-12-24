Открытие галереи современного бурятского искусства B-Gallery

18 декабря 2020 года в галерее B-Gallery (ул. Пестеля, д. 17/25) прошло открытие нового культурного пространства – центра современного бурятского искусства.
В основе уникальной для Северной столицы экспозиции – скульптура, малая пластика, авторские принты, керамика и даже куклы, выполненные известными бурятскими художниками. Автор проекта, скульптор и галерист Жигжит Баясхаланов собрал работы Даши Намдакова и его семьи, Зорикто Доржиева, Бато Дашицыренова, Евгения Болсобоева, Надежды Супониной, сестер Ертахановых и др.
Жигжит Баясхаланов поделился комментарием, который передаёт настроение всей команды:
«Задача B-Gallery — продемонстрировать многообразие современного бурятского искусства. Его самобытность представляет огромный интерес и достойна того, чтобы о ней знали и говорили. Мы очень рады, что на наш призыв поучаствовать в проекте откликнулись столь выдающиеся и уважаемые художники. Уверены, что вместе мы создадим такое пространство, которое украсит облик культурной столицы России».
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Василий Попов (концертмейстер в Академии молодых певцов Мариинского театра) с супругой
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Константин Бурлаков (сотрудник Эрмитажа)
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Оксана Жербанова (мастер по монгольской каллиграфии)
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Сергей Кондрашкин (скульптор, график) со спутницей
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Степан Кутергин (художник, сотрудник Эрмитажа) с супругой, Алан Хатагты (художник, скульптор)
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Команда B-Gallery
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Алексей Симонов (художник, керамист) со спутницей
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Александра Николаева (сотрудница Центра межнационального и межконфессионального согласия «Зов Земли»)
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Дамдин Цыренов со спутницей, Очир Нордопов (команда B-Gallery)
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Максим Нестеров (художник)
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Мария Богаделина (искусствовед B-Gallery) с гостьей
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Команда B-Gallery
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Мария Семенова (искусствовед)
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Друзья галереи
Двери B-Gallery открыты с понедельника по субботу, вход свободный с 10.00 до 19.00.
Фото: Дмитрий Колесов
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