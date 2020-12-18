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Открытие СПА салона Sisley в Гранд Отеле Европа

Легендарный бренд с почти полувековой историей открыл СПА в Гранд Отеле «Европа», расположенном в знаменитом здании-памятнике архитектуры федерального значения. Это первый СПА Sisley в России.

Основавший фамильный бизнес Юбер Д’Орнано говорил, что миссией Sisley всегда было привнести «лучшее из мира растений для лучшего в косметологии». Теперь, благодаря появлению в Петербурге уникального пространства красоты мы можем ближе познакомиться с потрясающей фитокосметологией от лабораторий Sisley и процедурами.

 

В новом СПА Sisley будут представлены все бестселлеры и новинки ухода за кожей лица, волосами, линии фитомакияжа и еще ароматы, завоевавшие во всем мире статус культовых.

Косметологи подробно расскажут о составах средств Sisley, свойствах компонентов, помогут подобрать идеальную программу ухода за лицом, волосам, а также безупречный макияж.

 

Фото: Анна Полозкова, Денис Денисов

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