Открытие СПА салона Sisley в Гранд Отеле Европа

Легендарный бренд с почти полувековой историей открыл СПА в Гранд Отеле «Европа», расположенном в знаменитом здании-памятнике архитектуры федерального значения. Это первый СПА Sisley в России.

Основавший фамильный бизнес Юбер Д’Орнано говорил, что миссией Sisley всегда было привнести «лучшее из мира растений для лучшего в косметологии». Теперь, благодаря появлению в Петербурге уникального пространства красоты мы можем ближе познакомиться с потрясающей фитокосметологией от лабораторий Sisley и процедурами.