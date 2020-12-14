Екатерина Смольникова, Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлдус Бахтиозина и другие гости премии Best Dressed в Петербурге 2020

В субботу «Собака.ru» при поддержке ДЛТ подвела модные итоги года в Петербурге. И сделала это в прямом эфире! На площадке Новогоднего базара собрались самые стильные герои — передовики и представители фэшн-индустрии.
В 2020 году самое модное событие декабря — Best Dressed в Петербурге — прошло в восьмой раз, но впервые — полностью в онлайн-формате. Яна Милорадовская, Михаил Стацюк и Ксения Гощицкая провели марафон прямого эфира — с 14:00 до 21:00 общаясь с героями проекта. И не только узнали, кто в чем пришел, но и получили немало фэшн-инсайтов.
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Мария Абашова, в украшениях Mercury
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Мария Абашова, в украшениях Mercury
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Павел Биргер
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Лидия Метельская, в украшениях Mercury
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Лидия Метельская, в украшениях Mercury
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Например, идеолог и создательница курорта «Первая Линия» Мария Грудина посоветовала добавлять в образы (и вообще в жизнь) больше блесток, прима-балерина театра Эйфмана Мария Абашова поделилась секретами хорошего чувства юмора.
Локацией для прямого эфира стал Новогодний базар в главном модном универмаге Петербурга — ДЛТ.
Нарядность пространства и нарядность героев Best Dressed идеально зарифмовались и создали атмосферу праздника для всех, кто любит моду, — праздника красоты, радости, позитива.
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Алина Король
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Анна Озеркова, в украшениях Mercury
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Анна Озеркова, в украшениях Mercury
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Анна Селиванова и Миша Исупов
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Екатерина Смольникова, в украшениях Mercury
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Екатерина Смольникова, в украшениях Mercury
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Екатерина Пушкина
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Петр Фильчаков
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Ирина Складнова
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Артем Брюхов с подругой
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Редакция «Собака.ru» традиционно выбрала героев, для которых мода и стиль — это не просто следование тенденциям, а инструмент самовыражения, неподдельная страсть и образ жизни. По их образам можно уже сейчас отследить тенденции 2021 года!
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Роман Кянджалиев, Полина Апреликова
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Александр Вольтман и Алексей Никульшин
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Мария Бразговская
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Ольга Найденова
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Алина Есенина, Дарья Семина
Премия собрала героев, олицетворяющих лозунг «Давайте одеваться как петербуржцы!». Среди них были со-основателница благотворительной инициативы Play and Help Екатерина Смольникова, художник и режиссер Юлдус Бахтиозина, создатели бренда 404 Not Found Алена Феликсова и Антон Рудзат, fashion-блогер Мария Червоткина, коллекционеры модного винтажа Лидия Метельская и Варвара Яковлева, модель и младший админ телеграм-канала Goldenchihuahua Лиза Серпова, актриса Алина Король, журналист и фотограф Павел Биргер, блогер и модель Виктория Портфолио, основательница литературного клуба #i_see_spb_literature Анна Озеркова и другие представители петербургского стиля.
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Елена Окутина
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Елизавета Замарина
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Лима Липа и Маргарита Саратова
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Татьяна Зиза
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«Собака.ru» благодарит за поддержку многолетнего генерального партнера премии Best Dressed —
ДЛТ
— главный модный универмаг Петербурга.
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