Екатерина Смольникова, Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлдус Бахтиозина и другие гости премии Best Dressed в Петербурге 2020

Например, идеолог и создательница курорта «Первая Линия» Мария Грудина посоветовала добавлять в образы (и вообще в жизнь) больше блесток, прима-балерина театра Эйфмана Мария Абашова поделилась секретами хорошего чувства юмора.

Локацией для прямого эфира стал Новогодний базар в главном модном универмаге Петербурга — ДЛТ.

Нарядность пространства и нарядность героев Best Dressed идеально зарифмовались и создали атмосферу праздника для всех, кто любит моду, — праздника красоты, радости, позитива.