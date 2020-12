Екатерина Смольникова, Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлдус Бахтиозина и другие гости премии Best Dressed в Петербурге 2020

Премия собрала героев, олицетворяющих лозунг «Давайте одеваться как петербуржцы!». Среди них были со-основателница благотворительной инициативы Play and Help Екатерина Смольникова, художник и режиссер Юлдус Бахтиозина, создатели бренда 404 Not Found Алена Феликсова и Антон Рудзат, fashion-блогер Мария Червоткина, коллекционеры модного винтажа Лидия Метельская и Варвара Яковлева, модель и младший админ телеграм-канала Goldenchihuahua Лиза Серпова, актриса Алина Король, журналист и фотограф Павел Биргер, блогер и модель Виктория Портфолио, основательница литературного клуба #i_see_spb_literature Анна Озеркова и другие представители петербургского стиля.