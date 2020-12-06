Благотворительный аукцион фонда «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» совместно Государственным Эрмитажем и футбольным клубом «Зенит» провели аукцион «Синий квадрат». Основными лотами стали супрематические квадраты, написанные футболистами клуба. Современные художники также поддержали аукцион и представили несколько работ на продажу. Все вырученные средства будут направлены в пользу фонда.
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Ульяна Треска
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Юлия Федулова и Артем Турков
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Ярослава Собольская
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Ольга Гончарова и Илья Ермолаев
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Юлия Фесенко
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Раудсон Полина
Фото: Дмитрий Колесов
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