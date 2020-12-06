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Благотворительный аукцион фонда «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» совместно Государственным Эрмитажем и футбольным клубом «Зенит» провели аукцион «Синий квадрат». Основными лотами стали супрематические квадраты, написанные футболистами клуба. Современные художники также поддержали аукцион и представили несколько работ на продажу. Все вырученные средства будут направлены в пользу фонда.

  • Ульяна Треска

  • Юлия Федулова и Артем Турков

  • Ярослава Собольская

  • Юрий Молодковец

  • Ольга Гончарова и Илья Ермолаев

  • Юлия Фесенко

  • Раудсон Полина

  • Кермен Манджиева

  • Наталья Васильева

Фото: Дмитрий Колесов

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