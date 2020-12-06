Благотворительный аукцион фонда «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» совместно Государственным Эрмитажем и футбольным клубом «Зенит» провели аукцион «Синий квадрат». Основными лотами стали супрематические квадраты, написанные футболистами клуба. Современные художники также поддержали аукцион и представили несколько работ на продажу. Все вырученные средства будут направлены в пользу фонда.