Закрытая форум-сессия Architect Today

22 октября в особняке Путилова на Крестовском острове собрались ведущие архитекторы и дизайнеры, строители, девелоперы, производители материалов, предметов интерьера с целью сделать пространство, в котором мы живем, более эффективным, технологичным и экологичным, поделиться передовыми знаниями и опытом с коллегами и показать будущее, которое воплотится в интерьерах, архитектуре, материалах и искусстве.

Завершением деловой по рограммы стало торжественное награждение участников премии Architect Today. Основатель проекта Яна Родзевич вручила дипломы каждому номинанту



Форум-сессия Architect Today - это площадка для профессионального диалога в рамках проекта Architect Today созданного совместно с журналом Собака.ru

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