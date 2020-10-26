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Закрытая форум-сессия Architect Today

22 октября в особняке Путилова на Крестовском острове собрались ведущие архитекторы и дизайнеры, строители, девелоперы, производители материалов, предметов интерьера с целью сделать пространство, в котором мы живем, более эффективным, технологичным и экологичным, поделиться передовыми знаниями и опытом с коллегами и показать будущее, которое воплотится в интерьерах, архитектуре, материалах и искусстве.
Завершением деловой по рограммы стало торжественное награждение участников премии Architect Today. Основатель проекта Яна Родзевич вручила дипломы каждому номинанту

Форум-сессия Architect Today - это площадка для профессионального диалога в рамках проекта Architect Today созданного совместно с журналом Собака.ru
Мы создали платформу, на которой архитекторы и дизайнеры предлагают обществу решения старых проблем посредством архитектуры и дизайна, основанные на достижениях науки и техники, и мы надеемся, что эти идеи приведут к новой эпохе не только в строительстве, но и в общем социальном развитии человечества.

  • Юлия Торба

  • Аркадий Пекаревский и Георгий Кожуховский

  • Ольга Качалов и Михаил Аркинд

  • Евгений Рудман

  • Владимир Кузнецов

  • Мария Князькова и Елена Беликова

  • Арман Бареян и Мари Хачатрян

  • Алексей Кудрявцев

  • Анастасия Балт

  • Елена Ребковец

  • Екатерина Яковлева

  • Алена Кахоцкая и Ксения Шарова

  • Дмитрий Киселев

  • Михаил Жилин

  • Эдуард Назаров

  • Яна Родзевич

  • Виктория Гимбатова

  • Антон Дегтярев и Ованес Варданян

  • Йован Милич

  • Рита Усачева и Андрей Морозов

  • Яна Нестерова

  • Тамара Богданова

  • Екатерина Хомутовка и Лариса Грязных

  • Яна Родзевич и Георгий Кожуховский

  • Светлана Садальская

Фото: Олег Королевский

Сергей Колесников,
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