Первый День рождения фитнес-пространства «Физиология» на Петроградской стороне

Владельцы студии Лаура Кемстач и Дмитрий Морозов вместе с командой пригласили клиентов и друзей фитнес-студии, чтобы отпраздновать этот день. Гости вечеринки знакомились с картинами художницы Екатерины Степановой в сопровождении красивых мелодий саксофона. Партнерами мероприятия выступили ресторан баскской кухни «Бильбао», компания «Центробалт» и винный бутик ProWine’s.

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