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Первый День рождения фитнес-пространства «Физиология» на Петроградской стороне

Владельцы студии Лаура Кемстач и Дмитрий Морозов вместе с командой пригласили клиентов и друзей фитнес-студии, чтобы отпраздновать этот день. Гости вечеринки знакомились с картинами художницы Екатерины Степановой в сопровождении красивых мелодий саксофона. Партнерами мероприятия выступили ресторан баскской кухни «Бильбао», компания «Центробалт» и винный бутик ProWine’s. 

«Физиология» – это фитнес-пространство для личных занятий по индивидуально подобранным программам фитнеса и пилатеса, а также – для функциональных тренировок в мини-группах по расписанию. Здесь помогают подобрать комфортный и качественно новый подход к фитнесу и здоровому образу жизни, создать личную программу персональных занятий под контролем экспертов с квалификациями по фитнесу, движению, реабилитации, питанию и уходу за телом. 

 

 

  • Лаура Кемстач и Дмитрий Морозов, владельцы фитнес-пространства «Физиология»

  • Ирина Золотарева, клиент студии

  • Наталья Кемстач, ГК Wagner

  • Евгения Зайцева со спутником

  • Полина Липатова и Ирина Чернивчян

  • Татьяна Горбунова

  • Венера Багдалова, стилист

  • Максим Ходос с дочерью, клиент студии

  • Дмитрий Морозов, Лаура Кемстач и Дмитрий Кравиц

  • Анна Соболева и Юлия Щеглова, тренеры-эксперты «Физиологии»

  • Яна Эккель и Лаура Кемстач

  • Инесса Смоленкова

  • Станислава Гольдштейн, визажист, и Альберт Сергеев, Sandoz-Novartis

     

  • Топ стилист Равиль Агмалов и Марина Мутохина

     

  • Александра Емельянова, т/к Cанкт-Петербург, с дочерью

  • Екатерина Степанова, художница, и Татьяна Хирш, владелица студии красоты Hirsch Studio

  • Татьяна Хирш, владелица студии красоты Hirsch Studio

  • Инна Половинко, управляющая цветочной студией Barbie loves Flowers; Света Бийтемирова , ЗАО «ВКЗ Дагвино»; Кристина Тикото Управляющий партнёр Cosmic Dental and Beauty

  • Екатерина Рязанцева с мужем

  • Леон Кемстач и Иван Лукьяненко

  • Артемий Шипляков с семьёй

  • Алена Ястребова с дочкой

  • Роман Науменко, Никита Анисимов, Илья Бакланов

  •  Екатерина Степанова, художница, и Дмитрий Морозов, «Физиология»

  • Иван Лукьяненко, Александра Цапко и Анна Попова, специалисты «Физиологии»

Сергей Колесников,
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