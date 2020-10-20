Вечеринка "Garden Party" от "Derevo Park"!

В самый разгар бабьего лета, "Derevo Park" на садовой вечеринке собрал всех дизайнеров, архитекторов! Слоганом вечеринки было "Stop to smell the roses" (остановиться, отвлечься от работы, чтобы насладиться ароматом роз)! Деревья, цветы и свечи, музыка сада, «шагающие травы», ботаническая кухня, «голландский гербарий»..., розы... много rose! В галерее современного искусства Антонова, встречали работами художников Вениамина Степанова и Антона Шульгина. Авторскими закусками от шеф - поворов Антона Исакова & Иннокентия Регентова, музыкой от DJ Poison.

Вечер в саду удался! "Garden Party" положила начало атмосферных вечеров от "Derevo Park"!