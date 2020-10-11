Открытие первой ярмарки современного искусства Third Place Art Fair

Молодое современно искусство этой осенью дерзко зашло в залы особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте, который, к слову, был закрыт для зрителей последние 19 лет. Открыла его по случаю арт-ярмарки Ольга Звагольская, основатель проекта Third Place, показавшая городу срез молодого искусства. Единственное условие: стоимость экспонатов не превышала 50 000 рублей.

Открытие ярмарки посетили коллекционеры Денис Химиляйне и Сергей Лимонов, инвестор Duo Band, также заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков супругой Анной и дочерьми, арт-критик Павел Герасименко, галеристка Лиза Савина и другие деятели искусства.