18+

Открытие первой ярмарки современного искусства Third Place Art Fair

Молодое современно искусство этой осенью дерзко зашло в залы особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте, который, к слову, был закрыт для зрителей последние 19 лет. Открыла его по случаю арт-ярмарки Ольга Звагольская, основатель проекта Third Place, показавшая городу срез молодого искусства. Единственное условие: стоимость экспонатов не превышала 50 000 рублей. 

Открытие ярмарки посетили коллекционеры Денис Химиляйне и Сергей Лимонов, инвестор Duo Band, также заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков супругой Анной и дочерьми, арт-критик Павел Герасименко, галеристка Лиза Савина и другие деятели искусства.

  • Дмитрий и Анна Озерковы

  • Елизавета Зиновьева, Ольга Звагольская и Наталья Карасева

  • Александр Бланарь и Даша Сабельникова

  • Кирилл Авелев 

  • Екатерина Муравьева и Екатерина Малахова

  • Екатерина Соколова и Полина Мартынова

  • Павел Герасименко

  • Петр Белый

  • Саша Комарова и Лев Львович 

  • Меган Виртанен

  • Ксения Малич и Александр Малич

  • Сергей Лимонов и Денис Химиляйне

  • Марина Савицкая

  • Андрей Рудьев

  • Николай Евдокимов

  • Виталий Котов

  • Матвей Корочкин

  • Анна Львовская

  • Кристина Птица

  • Вадим Че

  • Лиза Савина

  • Александр Сергеенко

  • Анна Зыкина

  • Игорь Суханов

  • Кристина Колчина и Лиза Одиноких

  • Александр Дашевский

  • Антонина Фатхуллина

  • Леонтий Касаткин

  • Юлия Кузнецова

  • Павел Даиси и Алена Секарова

  • Анастасия Пронина и Алена Секарова

  • Гюнтер Хазенкамп

  • Яков Хорев

  • Саша Карпова

  • Михаил Стацюк

  • Александр Цикаришвили

  • Оксана Ситчук и Наталья Коренченко

  • Анастасия Баранова и Вера Мартынов

  • Ольга Мельцер

  • Александра Павлова и Мария Китаева

  • Елена Петрова-Кессарийская

Фото: Михаил Вильчук

Сергей Колесников,
Комментарии

Наши проекты