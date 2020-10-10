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Первый день рождения ресторана MEMO

Ресторан Memo на Малой Морской, 23  отпраздновал первый день рождения. Заведение, которое приобщает к самому древнему способу приготовления пищи — на открытом огне, к праздничному поводу сюрпризом стала презентация нового меню от шеф-повара Артема Заварницина. За музыку на вечеринке отвечали DJ Nil, DJ Antonio и DJ Lisitsin и специальный гость DJ Romeo(Алексей Ромео) со своим сетом. Завершением вечера стал праздничный торт и салют в центре города.

  • Шеф-повар Артем Заварницин

  • Леонид Гарбар

  • Матвей Язвов

  • Юлия Роженцева

  • Александра Орехова

  • Инна Прасолова и Ксения Ячанова

  • Дарья Ледовских и Татьяна Нифонтова 

  • Александр Силезнев и Анастасия Кустова

  • Ксения Пшеничникова и Диана Бабикова

  • Dj Romeo

  • Жанна Герцовская

  • Виктория Федоренко

  • Ангелина Егорова

  • Елена Соловей

  • Олевтина Непрящина

  • DJ Nil

  • Мария Калинина

  • Инна Шульц

  • Марьям Зелимбер, Милана Зелимгер и Медина Зелимбер

  • Мила Бегум и Шахризад Маладова

  • Доган Барыш

  • Шахризад Маладова

  • Дмитрий Сауденик

  • Рената Гайфутдинова

Фото: Михаил Вильчук

Сергей Колесников,
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