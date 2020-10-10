Первый день рождения ресторана MEMO

Ресторан Memo на Малой Морской, 23 отпраздновал первый день рождения. Заведение, которое приобщает к самому древнему способу приготовления пищи — на открытом огне, к праздничному поводу сюрпризом стала презентация нового меню от шеф-повара Артема Заварницина. За музыку на вечеринке отвечали DJ Nil, DJ Antonio и DJ Lisitsin и специальный гость DJ Romeo(Алексей Ромео) со своим сетом. Завершением вечера стал праздничный торт и салют в центре города.