Ресторан Memo на Малой Морской, 23 отпраздновал первый день рождения. Заведение, которое приобщает к самому древнему способу приготовления пищи — на открытом огне, к праздничному поводу сюрпризом стала презентация нового меню от шеф-повара Артема Заварницина. За музыку на вечеринке отвечали DJ Nil, DJ Antonio и DJ Lisitsin и специальный гость DJ Romeo(Алексей Ромео) со своим сетом. Завершением вечера стал праздничный торт и салют в центре города.
Первый день рождения ресторана MEMO
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Шеф-повар Артем Заварницин
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Леонид Гарбар
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Матвей Язвов
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Юлия Роженцева
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Александра Орехова
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Инна Прасолова и Ксения Ячанова
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Дарья Ледовских и Татьяна Нифонтова
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Александр Силезнев и Анастасия Кустова
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Ксения Пшеничникова и Диана Бабикова
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Фото: Михаил Вильчук
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