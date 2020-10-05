Фестиваль-путешествие Odyssey представил новую вечеринку Cyber Vostok! На рейве Buddha Bar оттачивали катаны, вживляли дроды, сжигали благовония во славу духов Фудзиямы, полировали очки виртуальной реальности, облачались в кимоно и восхищались величественным драконом. Все — под лайвы Modd, Dibi Dabo и многих других.
Гости вечеринки Odyssey Cyber Vostok
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DibiDabo
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Cветлана Андреева
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Soul Of Void
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Ксения Гощицкая, Виктор Петров (Fake mood)
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Valter Den Bit
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Алексей Изотов, Борис Борзенко
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Анна Кудрова, Евгения Мелихан
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Мария Софронова, Алиса Торлупа
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