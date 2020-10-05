Гости вечеринки Odyssey Cyber Vostok

Фестиваль-путешествие Odyssey представил новую вечеринку Cyber Vostok! На рейве Buddha Bar оттачивали катаны, вживляли дроды, сжигали благовония во славу духов Фудзиямы, полировали очки виртуальной реальности, облачались в кимоно и восхищались величественным драконом. Все — под лайвы Modd, Dibi Dabo и многих других.