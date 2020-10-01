Ирина Оганова — писательница и голос ленинградской интеллигенции — презентовала свою новую работу «#Падение в неизбежность». Первые страницы романа о неожиданной влюбленности замужней женщины в друга семьи Ирина прочитала на закрытом вечере в Гранд Отеле Европа. Поздравить ее с выходом четвертой книги пришли светская энтузиастка и близкая подруга Виктория Шелягова, благотворительница Екатерина Смольникова, идеолог «Крестецкой строчки» Антон Георгиев и многие другие.
Презентация новой книги Ирины Огановой
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Антон Георгиев, Александра Георгиева
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Виктория Шелягова
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Виктория Портфолио, Ирина Складнова
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Лада Климова, Ольга Суркова
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Юлия Пашковская
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Инна Абрамова, Дмитрий Абрамов
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Ольга Газеева
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Мария Дэжур, Елена Щуровская
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Анастасия Контарович, Тамара Баранова
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Екатерина Смольникова, Ирина Оганова, Виктория Шелягова
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Дженни Яснец, Камилла Гузеева
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Алиса Герцовская
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Денис Войтов
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Фото: Михаил Вильчук
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