Презентация новой книги Ирины Огановой

Ирина Оганова — писательница и голос ленинградской интеллигенции — презентовала свою новую работу «#Падение в неизбежность». Первые страницы романа о неожиданной влюбленности замужней женщины в друга семьи Ирина прочитала на закрытом вечере в Гранд Отеле Европа. Поздравить ее с выходом четвертой книги пришли светская энтузиастка и близкая подруга Виктория Шелягова, благотворительница Екатерина Смольникова, идеолог «Крестецкой строчки» Антон Георгиев и многие другие.