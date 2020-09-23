Открытие двухъэтажного бара от команды бистро «Футура»

Команда бистро «Футура» открыла двухэтажный бар в новом здании кластера «Ленполиграфмаш». За музыку на вечеринке в честь открытия отвечали DJ Cat, Cable Toy и Kito Jempere.

На первом этаже бара разместилась длинная барная стойка на 30-40 посадок, уголок винила от команды «Футуры» и зеленый корнер от Plants for friends. Стойка отделана переработанным пластиком от 99 ресайкл — Futura Bistro собирали использованные крышечки от бутылок вместе со своими гостями.