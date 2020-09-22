В пространстве Babochka на Невском, 152 открылся новый корнер Stella McCartney с одеждой от известной защитницы окружающей среды. В коллекции осень-зима Стелла подчеркивает свою любовь к животным и показывает еще больше моделей из эко-материалов: от кожи до перьев. Под стать идеологии бренда сам корнер состоит из природных и переработанных материалов, а манекен — из биопластика.
Открытие корнера Stella McCartney в пространстве Babochka
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Наталья Цыпленко
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Валентина Санта
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Глеб Новиков, Матвей Ноткин
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