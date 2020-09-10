Arts Square Gallery показывает выставку Елены Вороновой «Акценты» — художница переосмысливает традиционный жанр портрета и раскрывает темперамент, настроение и характер персонажей через пластику их рук. Героями живописи стали хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, писательница Ирина Оганова, светский энтузиаст Виктория Шелягова, предпринимательница Юлия Воронова, певица Татьяна Буланова, актриса БДТ Полина Маликова, стилист Алексей Осипчук и ресторатор Александр Белькович.
Открытие выставки Елены Вороновой «Акценты» в Arts Square Gallery
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Елена Воронова
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Иван Кириенко, Олеся Погодина
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Александр Михайлов
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Григорий Сасонко, Артур Рихтер
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Юлия Скрыпник, Евгения Ковалевская
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Владимир Заварухин
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Елена Петрова-Кессарийская, Александр Тютрюмов
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Ольга Газеева
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Дарья Арбатская, Алиса Ярославцева
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Ольга Белькович
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Светлана Прокофьева
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Мария Помазанова, Екатерина Забелина-Романовская
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Ольга Зелинская, Елена Воронова
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Владимир Жидков
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Кристина Сасонко , Елена Петрова-Кессарийская, Елена Воронова
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Кирилл Воробьев, Ольга Воробьева
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Артем Магалашвили
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Ольга Петрова-Кессарийская
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Ирина Рубинштейн, Роберт Рубинштейн
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Фото: Дмитрий Колесов
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