Открытие выставки Елены Вороновой «Акценты» в Arts Square Gallery

Arts Square Gallery показывает выставку Елены Вороновой «Акценты» — художница переосмысливает традиционный жанр портрета и раскрывает темперамент, настроение и характер персонажей через пластику их рук. Героями живописи стали хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, писательница Ирина Оганова, светский энтузиаст Виктория Шелягова, предпринимательница Юлия Воронова, певица Татьяна Буланова, актриса БДТ Полина Маликова, стилист Алексей Осипчук и ресторатор Александр Белькович.