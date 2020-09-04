Мария и Павел Погребняк, Виктория Портфолио и другие гости дня рождения Миланы Тюльпановой

Милана Тюльпанова — основательница Центра помощи пострадавшим от семейного киднеппинга — отметила день рождения в ресторане «Восход». Москву для празднования 27-летия коренная петербурженка выбрала, чтобы наконец собрать за круглым столом всех друзей из двух столиц. К слову, это не единственная причина. Милана переехала в Москву, чтобы запускать свой продюсерский проект: совместно с дизайнером Марией Погребняк она открывает Freedom House — креативный дом для талантливых тик-токеров.