Милана Тюльпанова — основательница Центра помощи пострадавшим от семейного киднеппинга — отметила день рождения в ресторане «Восход». Москву для празднования 27-летия коренная петербурженка выбрала, чтобы наконец собрать за круглым столом всех друзей из двух столиц. К слову, это не единственная причина. Милана переехала в Москву, чтобы запускать свой продюсерский проект: совместно с дизайнером Марией Погребняк она открывает Freedom House — креативный дом для талантливых тик-токеров.
Мария и Павел Погребняк, Виктория Портфолио и другие гости дня рождения Миланы Тюльпановой
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Мария Погребняк, Павел Погребняк
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Ирина Богданчикова
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Виктория Портфолио, Максим Быков
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Алена Тулаева
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Александр Солонкин, Милана Тюльпанова
Самыми ценными для именинницы оказались не подарки, купленные в ДЛТ, и даже не антиковидный очиститель воздуха, а пожелания дорогих гостей. Поднимали бокалы за амбициозность, доброту и великую любовь, стараясь не произносить вслух названия футбольных клубов.
Фото: Николай Зверков
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