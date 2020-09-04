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Мария и Павел Погребняк, Виктория Портфолио и другие гости дня рождения Миланы Тюльпановой

Милана Тюльпанова — основательница Центра помощи пострадавшим от семейного киднеппинга — отметила день рождения в ресторане «Восход». Москву для празднования 27-летия коренная петербурженка выбрала, чтобы наконец собрать за круглым столом всех друзей из двух столиц. К слову, это не единственная причина. Милана переехала в Москву, чтобы запускать свой продюсерский проект: совместно с дизайнером Марией Погребняк она открывает Freedom House — креативный дом для талантливых тик-токеров.

Самыми ценными для именинницы оказались не подарки, купленные в ДЛТ, и даже не антиковидный очиститель воздуха, а пожелания дорогих гостей. Поднимали бокалы за амбициозность, доброту и великую любовь, стараясь не произносить вслух названия футбольных клубов.

  • Анна Привалова

  • Дарья Валитова, Милана Тюльпанова

  • Наталья Земцова, Татьяна Козырнова

  • Милана Тюльпанова, Алина Шпак

  • Александр Гракун, Милана Тюльпанова

  • Анастасия Кузнецова

  • Глеб Рыжков

  • Маргарита Зайцева

  • Милана Тюльпанова, Дарья Хаитметова

  • Дуся Бубель

  • Евгений Куц

  • Мария Гузь, Милана Тюльпанова

Фото: Николай Зверков

Leontiy Kasatkin,
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