Самый известный каллиграф страны перебазируется в новое место силы и творчества. Свою студию художник перенес на 1-ю линию Васильевского и поделил на мастерскую, тату-салон и ателье. Да-да, вы не ослышались: в шоу-руме продается расписанная Покрасом одежда, в том числе пару вещей из готовящейся коллекции. Например, одно кимоно Лампас кастомизировал на перфомансе в честь открытия пространства — и тут же подарил любимцу Фортуны.
Открытие новой студии Покраса Лампаса
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