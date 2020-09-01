Открытие новой студии Покраса Лампаса

Самый известный каллиграф страны перебазируется в новое место силы и творчества. Свою студию художник перенес на 1-ю линию Васильевского и поделил на мастерскую, тату-салон и ателье. Да-да, вы не ослышались: в шоу-руме продается расписанная Покрасом одежда, в том числе пару вещей из готовящейся коллекции. Например, одно кимоно Лампас кастомизировал на перфомансе в честь открытия пространства — и тут же подарил любимцу Фортуны.