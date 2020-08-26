Основательница бутика премиального нижнего белья Undressme Ксения Игнатьева пригласила единомышленников на круиз-вечеринку Undressme Art Perfomance. Узнав, что в программе выступление поэтессы Марины Кацубы в декорациях города, гости буквально взяли судно на абордаж. Директор M16 Group Екатерина Малафеева, фотограф Валентин Блох, солистка группы IOWA Катя Иванчикова прошли путь от печали до радости, слушая лирическую поэзию Марины, а затем любовались величественной архитектурой Петербурга под erotic vibes от DJ VTLTY.
Вечеринка Undressme на теплоходе
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Ксения Игнатьева
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Мария Грудина, Лиза Колпакова
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Дарья Андреева, Алена Разумовская
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Мария Каштан
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Мария Молокина
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Анастасия Дубровская
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Анастасия Филиппова, Виктория Кукса
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Дмитрий Эстрин, Анна Абашина
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Дмитрий Эстрин, Екатерина Пушкина
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Юлия Логвиненко, Ариадна
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Дарья Андреева, Александра Талалуева, Ксения Игнатьева, Ольга Некрасова
Фото: Денис Денисов
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