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Более 100 перформеров, карнавальное шествие и Attaque de panique: в «Брусницыне» пройдет «Odyssey festival. Tree of life»

Дресс-код — органические струящиеся ткани, природные цвета, эльфийские мотивы! Рассказываем о программе.

Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова

В музыкальном лайн-апе «Odyssey festival. Tree of life» южноафриканская певица TABIA, испанский скрипач ALVARO SUAREZ, а также пост-хор-сенсация Attaque de panique — 50 исполнителей, в репертуаре которых аранжировки на песни современных музыкантов, готовят «неожиданное и эпичное выступление». Хайлайтом вечеринки-фестиваля также станет презентация нового альбома проекта AGRABA — Азамат Мурзаев возвращается после 10-летнего перерыва.

Музыкльную составляющую фестиваля дополнят Basaar, Betelgeize, Chingiz, FCK Stereotypes, Geju, Kovyazin D, Lilova, Rapossa, Nils, шоу-кейсы RADI MIRA I LUBVI, команда Леши Миронова и лейбла Phagamast, а также основной состав Odyssey: IZHEVSKI, AIWASKA, IZOTOV, DIBIDABO, FAKE MOOD, KRASA ROSA (LIVE) и другие.

Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова

Для фестиваля постоянный режиссер команды Odyssey Хакимова Алиса готовит масштабное действо с участием более ста перформеров, которое развернется в пяти локациях фестивального пространства в культурном квартале «Брусницын». Кульминацией мультимедийного шоу, посвященного связи человека с природой и предками, станет карнавальное шествие участников перформанса к главной сцене, чтобы соединиться с истоками в коллективной рейв-медитации.

Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова
Изображение предоставлено командой Odyssey. Фотограф: Михаил Чащин. Визажист: Юлия Илгеева и Наталья Цимлянска. Стилист: Горислава Кузнецова

«Odyssey festival. Tree of life» пройдет 20 и 21 июля в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

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