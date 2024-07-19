Более 100 перформеров, карнавальное шествие и Attaque de panique: в «Брусницыне» пройдет «Odyssey festival. Tree of life»

В музыкальном лайн-апе «Odyssey festival. Tree of life» южноафриканская певица TABIA, испанский скрипач ALVARO SUAREZ, а также пост-хор-сенсация Attaque de panique — 50 исполнителей, в репертуаре которых аранжировки на песни современных музыкантов, готовят «неожиданное и эпичное выступление». Хайлайтом вечеринки-фестиваля также станет презентация нового альбома проекта AGRABA — Азамат Мурзаев возвращается после 10-летнего перерыва.

Музыкльную составляющую фестиваля дополнят Basaar, Betelgeize, Chingiz, FCK Stereotypes, Geju, Kovyazin D, Lilova, Rapossa, Nils, шоу-кейсы RADI MIRA I LUBVI, команда Леши Миронова и лейбла Phagamast, а также основной состав Odyssey: IZHEVSKI, AIWASKA, IZOTOV, DIBIDABO, FAKE MOOD, KRASA ROSA (LIVE) и другие.