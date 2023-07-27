День рождения бывает раз в году — пропускать нельзя! Рассказываем о лайн-апе вечеринки фестивального размаха и вместе с фаундерами объединения вспоминаем, какими были эти три года.
Трехлетие Legal’naya совпало с другим юбилеем — праздничная вечеринка станет 30-й по счету. На мэйне развернется масштабная застройка, на которой джунгли схлестнуться с металлоконструкциями, а плотная бочка с электро. В гримерке, стейджд дизайн которого вдохновлен духом Мемфиса — лиричный электроник-поп лайв, майами-бейс и музыка с привкусом разбитого сердца, сменяющаяся безумной радостью. Террасу накроет 12-метровый экран, а за диджейкой ожидается очень плотный тайминг, уходящий за 10:00 следующего дня и наполненный хаусом, минималом, брейкбитом — всем, что мы так любим на утро. Золотой станет чилл-зоной с бильярдом и поэтическими перформансами. По всем канонам, не обойдется и без секретного гостя.
В лайн-апе вечеринки Moonoton, Errortica, Ella + Zatagin, Casino Exotica b2b Djama, Anushka, Michael Dop, Лучший друг, Cable Toy, Helter, Eitbit, Favlav, Au Bet, Orchid, Appolinaria M., Shuliko, Anastasia Zems, Ika, Linnea, Petrov Power, The Poetry 369, Basic7, Hoopa, Shutta, Vanya Tkachev, Enfant, Broosnica, Nechkin и другие.
О том, какими были эти три года — специально для «Собака.ru»:
Это были сумасшедшие три года. Скучая на карантине, мы сделали на коленках за три дня вечеринку «для своих» в фотостудии. Уже через месяц к нам во дворец Трубецких-Нарышкиных пришло 700 человек. За эти три года мы сделали много нового и необычного — как для себя, так и для индустрии. Мы поджигали гостей, раздевали их и красили (это были тщательно спланированные перформансы!), совместно с «Севкабель Портом» построили вышку, на которой успели поженить 17 пар за ночь. В августе 2022 съездили на Burning Man и построили единственный арт-проект Diptown. Совместно с художником Виктором Забугой мы с нуля в процессе вечеринки вместе с гостями возвели арт галерею из оверсайз холстов, статуй, кукл и даже унитазов. В 2022 у нас на вечеринке выступил хор из 30 человек. Поучаствовали нашим шоукейсом на Odyssey Festival.
Каждый раз мы бросали себе вызов, что-то строили, разбирали стены заводов, чтобы загнать кранами редкие машины, экспериментировали с дресс-кодом. В 2021-ом в К-30 мы привезли настоящую американскую полицейскую машину и сделали диджейку на крыше, а диджеев возили на лимузинах. Работая на стыке музыки, арта, моды и дизайна мы задавали тренды, каждый ивент бросали себе вызов и старались повышать качество мероприятий, чтобы вернуть индустрии доверие. И никогда не останавливались. Как-то раз мы двое суток меняли полы на крыше особняка в ливень, чтобы не потерять ивент.
Оборачиваясь сейчас назад, понимаем что из только благодаря этим вызовам и трудолюбию мы выросли из ноунэйм квартирника со странным названием в системообразующий для города проект. Все было не зря.
Вечеринка Legal’naya пройдет 29 июля в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1. Подробности можно найти по ссылке.
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