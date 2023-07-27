Команда Legal’naya

О том, какими были эти три года — специально для «Собака.ru»:

Это были сумасшедшие три года. Скучая на карантине, мы сделали на коленках за три дня вечеринку «для своих» в фотостудии. Уже через месяц к нам во дворец Трубецких-Нарышкиных пришло 700 человек. За эти три года мы сделали много нового и необычного — как для себя, так и для индустрии. Мы поджигали гостей, раздевали их и красили (это были тщательно спланированные перформансы!), совместно с «Севкабель Портом» построили вышку, на которой успели поженить 17 пар за ночь. В августе 2022 съездили на Burning Man и построили единственный арт-проект Diptown. Совместно с художником Виктором Забугой мы с нуля в процессе вечеринки вместе с гостями возвели арт галерею из оверсайз холстов, статуй, кукл и даже унитазов. В 2022 у нас на вечеринке выступил хор из 30 человек. Поучаствовали нашим шоукейсом на Odyssey Festival.

Каждый раз мы бросали себе вызов, что-то строили, разбирали стены заводов, чтобы загнать кранами редкие машины, экспериментировали с дресс-кодом. В 2021-ом в К-30 мы привезли настоящую американскую полицейскую машину и сделали диджейку на крыше, а диджеев возили на лимузинах. Работая на стыке музыки, арта, моды и дизайна мы задавали тренды, каждый ивент бросали себе вызов и старались повышать качество мероприятий, чтобы вернуть индустрии доверие. И никогда не останавливались. Как-то раз мы двое суток меняли полы на крыше особняка в ливень, чтобы не потерять ивент.

Оборачиваясь сейчас назад, понимаем что из только благодаря этим вызовам и трудолюбию мы выросли из ноунэйм квартирника со странным названием в системообразующий для города проект. Все было не зря.