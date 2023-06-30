Blank устраивает 26-часовой «Большой рейв» — с шоукейсом Devotee, сетом Saint City Lovers и клабшоу Tapenight

Два внутренних танцпола и летняя терраса во дворе клуба примут лайн-ап, включающий 32 артиста. Вечеринка, размах и продолжительность которой приближают ее к фестивалю, представит широкую палитру современной музыки, выходящей за пределы электроники. Техно-секта Monasterio передаст мейн или его руины весельчакам из Tapenight Клан. Терраса пригреет семейство Blank и ближних. Гримерку сквотирует готовящийся к скорому запуску лейбл Devotee с приверженцами музыки, от которой хочется жить. В лайн-апе Alod, Kyk, Mrac, Rock, Sub Imperium с лайвом, диджей-сет от Digital Jesus, лайв Discpurs Synthetique, PartyDevothe, Tsyo, лайв группы из Тольятти «Золотые зубы» (с ними недавно заколлабился Антоха МС!), Emoland, клабшоу Tapenight, лайвы Hi-Project, Slow Moto и Shuzē, сет Saint City Lovers, «Лучший друг», EL, Fanick, Heliyah, Ika, Masub, Nastya Tkacheva, Novikov, Pie, Roma Ptashenko, Tolya Klepalov, Trust True, Utah, Veselychel, Wicca и Zaletny.

Blank О «Большом рейве»: ОМГ! Какой же он большой! Слова твоей подружки ласкают чужие ушки. Извини, ты ни при чем, дело совсем не в тебе, просто он так плотно подсел на растишку, что вымахал до каких-то несусветных размеров. «Большой Рейв» приумножает экспектации, взваленные на него крикливым именем, и реанимирует позабытый формат марафона — теперь не только объемный, но и длинный. 26-часовой нон-стоп, с которого раньше финишной ленты отвалятся только слабаки. Отпусти ее и себя взять не забудь. Заодно узнаем, сможешь ли ты выдержать такую дистанцию.

26-часовая вечеринка «Большой рейв» пройдет с 1 по 3 июля. Подробности можно найти здесь.

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