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Роскошь, чрезмерность и костюмерная феерия: на Степана Разина пройдет вечеринка Çava Bohemians

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Обещают «беспрецедентную смесь гламурной утонченности и первобытного гедонизма в духе Нью-Йорка 80-х»!

Изображение предоставлено организаторами

На одну ночь бывший завод Степана Разина превратится в «территорию роскоши, чрезмерности и костюмерной феерии». Градус веселья будет особенно высок в Чайнатауне или Литл Итали — пришедшим советуют отыскать здесь все pop-up бары в стилистике районов Нью-Йорка. Они же дали название трем танцполам: в Сохо будет звучать хаус, диско и super dance (все в духе «Лихорадки субботнего вечера»!), двигаясь вверх по Гудзону и попадая в Гарлем — традиционно R&B и хип-хоп, в Даунтауне — «техно возле WC».

Изображение предоставлено организаторами

Сбежать с танцпола и перевести дух можно будет в виниловом магазине Wachine Machine, поп-ап галерее Rose Ирэны Куксенайте и Эдуарда Мурадяна, фотокомнате, коридоре психоделик рока и еще в нескольких секретных местах. Дресс-код — вдохновленный нарядами Мика и Бьянки Джаггер, Келвина Кляйна, Дэвида Боуи Майкла Джексона. А еще безымянной девушкой, которая однажды разделась перед толпой, чтобы попасть в самый модный клуб Нью Йорка.

Вечеринка Çava Bohemians пройдет 22 апреля на территории бывшего завода Степана Разина. Начало в 22:00, подробности — по ссылке.

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