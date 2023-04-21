Роскошь, чрезмерность и костюмерная феерия: на Степана Разина пройдет вечеринка Çava Bohemians

Сбежать с танцпола и перевести дух можно будет в виниловом магазине Wachine Machine, поп-ап галерее Rose Ирэны Куксенайте и Эдуарда Мурадяна, фотокомнате, коридоре психоделик рока и еще в нескольких секретных местах. Дресс-код — вдохновленный нарядами Мика и Бьянки Джаггер, Келвина Кляйна, Дэвида Боуи Майкла Джексона. А еще безымянной девушкой, которая однажды разделась перед толпой, чтобы попасть в самый модный клуб Нью Йорка.

Вечеринка Çava Bohemians пройдет 22 апреля на территории бывшего завода Степана Разина. Начало в 22:00, подробности — по ссылке.

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