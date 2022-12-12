Хронику 9 лет клуба Stackenschneider покажут на ретроспективе фотографа Лизы Медунецкой

Лиза Медунецкая

Специально для «Собака.ru»:

Считаю этот проект очень важным, так как это — моя первая масштабная персональная выставка «ночной» фотографии, которая охватит промежуток более чем за 9 лет творческой активности. В целом выставки по такой тематики для нашего города — весьма редкое явление, хотя клубная история Петербурга богата событиями, заведениями и людьми.