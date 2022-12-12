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Ночная жизнь

Хронику 9 лет клуба Stackenschneider покажут на ретроспективе фотографа Лизы Медунецкой

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Репортажный фотограф и постоянный хроникер «Собака.ru» документировала активность клуба со дня его открытия на Миллионной, 10.

Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая

В экспозицию выставки «Хроника: Stackenschneider 2013-2022» вошла емкая выборка из 40 фотографий, раскрывающих основные стилистические и тематические интересы Медунецкой в жанре ночного репортажа. «Это — срез наших с Лизой жизней более чем за 9 лет. Мешанина ночей, пикселей и часто острых граней», — говорят в команде клуба.

Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая

Специально для «Собака.ru»:

Считаю этот проект очень важным, так как это — моя первая масштабная персональная выставка «ночной» фотографии, которая охватит промежуток более чем за 9 лет творческой активности. В целом выставки по такой тематики для нашего города — весьма редкое явление, хотя клубная история Петербурга богата событиями, заведениями и людьми.

Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая

Выставка «Хроника: Stackenschneider 2013-2022» откроется 16 декабря — в день 33-летия Лизы Медунецкой. Саппорт окажет форвард хаус-сцены Петербурга Zok Zok и диджеи формации Reality Saint-P, чья вечеринка перейдет из вечера в ночь.

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