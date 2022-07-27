В «Севкабель Порту» LEGAL’NAYA вечеринка отпразднует двухлетие. И сразу на двух площадках

Организаторы рассказали, что на первой площадке, которая расположится на набережной, пройдет вечеринка от создателей «Закатной».

«На второй сцене в пространстве Вольт пройдет LEGAL’NAYA all stars. Там будут друзья из SOSLOW и московского Salon du Exōtikûs, танцпол с фирменным стейдж дизайном и чилл-зоной и арт-объектами (например, спутником с афиши)», — сообщили организаторы вечеринки.

Лайн-ап также разделен. На первой сцене у набережной: Borisov, Citizen Pablo, IKA, Kaitlyn Kasha, Kekoriy, Koksharov, Kovalev, Maratkanov, Nadia, Preesh, Texture. В пространстве «Вольт» выступят Anastasia Zems, Dimpo, Helter, Kolomensky, Moonoton, Radial Gaze, Shutta, Vanya Tkachev.

Вечеринка пройдет в «Севкабель Порту» и в пространстве «Вольт» на Кожевенной линии, 40 и 40Б, 30 июля в 20:00. Купить билеты можно по ссылке.