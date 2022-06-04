«Resonance: The 7th Anniversary» пройдет сразу на двух сценах. «Топчик» целиком забирают Никита Забелин и DJ Sickfuck — прочный бэктубэк-союз на всю ночь: «Отдаваться во власть лихого танца будем под мрачное техно, латинский бас и рваное гетто».

На «Низиче» развернется антология андерграунда. A.Fruit представит селекцию актуальных футворка и бейса, CPSL отвечает за сырой аналоговый звук, mishxn выдаст фирменную дозу глитча и брейккора, а Vlas Leskin проведет вуду-ритуалы с органик-бэнгерами.

Еще раз о лайн-апе вечеринки: Nikita Zabelin, DJ Sickfuck, DJ 1985, A.Fruit, Dobriydrug, CPSL, mishxn, Vlas Leskin. Старт в 23:00, билеты можно найти по ссылке.

История Resonance началась в 2015 году с одноименной программы Никиты Забелина на радио Megapolis FM — сейчас она выходит на Studio 21. Через некоторое время радиопрограмма выросла в полноценное коммьюнити Resonance Moscow, на основе которой проводятся вечеринки и концерты, а также работает одноименный лейбл, ориентированный на отечественный электронный андеграунд.