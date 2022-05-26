Фестиваль GAMMA от m_division готовит пролог-вечеринку BETA

«В этому году у Beta важная миссия, событие станет особым 12-часовым сеансом музыкально-визуальной терапии, так необходимой всем нам. Три сцены, дополняющие друг друга, трансформированные световыми инсталляциями и наполненные любимой музыкой, акт погружения в культуру, которая всегда выступала против любой агрессии и во имя поддержки всех здравомыслящих людей. Музыкальное путешествие от медитативной практики борьбы с внутренней тревожностью до тотального высвобождения эмоций, от лайв-перформансов с неоклассикой до всех разновидностей техно-музыки», — рассказали организаторы события.

В эту ночь с сетами за вертушки встанут Tøtal (AM), Push'n'Pull, Sestrica, Abelle, Sariim, Eye Que, Ivan Logos, Unbalance, Lena Popova, Slava Finist, Toki Fuko, Bionoid, Potential Differense, Poloniumcubes, Mashera, Panorama Channel, Utah, Riad и Поле.

Пролог-вечеринка BETA пройдет 28 мая. Подробности и билеты можно найти по ссылке.