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Фестиваль GAMMA от m_division готовит пролог-вечеринку BETA

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Фестиваль музыки и современной культуры GAMMA готовит пролог-вечеринку BETA. Она традиционно проходит накануне основного музыкального события от m_division.

Фестиваль музыки и современной культуры Gamma

«В этому году у Beta важная миссия, событие станет особым 12-часовым сеансом музыкально-визуальной терапии, так необходимой всем нам. Три сцены, дополняющие друг друга, трансформированные световыми инсталляциями и наполненные любимой музыкой, акт погружения в культуру, которая всегда выступала против любой агрессии и во имя поддержки всех здравомыслящих людей. Музыкальное путешествие от медитативной практики борьбы с внутренней тревожностью до тотального высвобождения эмоций, от лайв-перформансов с неоклассикой до всех разновидностей техно-музыки», — рассказали организаторы события.

В эту ночь с сетами за вертушки встанут Tøtal (AM), Push'n'Pull, Sestrica, Abelle, Sariim, Eye Que, Ivan Logos, Unbalance, Lena Popova, Slava Finist, Toki Fuko, Bionoid, Potential Differense, Poloniumcubes, Mashera, Panorama Channel, Utah, Riad и Поле.

Пролог-вечеринка BETA пройдет 28 мая. Подробности и билеты можно найти по ссылке.

Знакомьтесь, Иван Логос – идеолог m_division и техно-фестиваля Gamma

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