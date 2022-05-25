Обновление и возрождение: Odyssey Festival проведет ежегодный весенний Бал цветов

Бал цветов от Odyssey Festival откроется выступлением группы Krasa Rosa (обещают «вдохновляюще волшебный сюрприз!), а распустится мастерами инструментала Nikola Melnikov и Max Sorokin. В эту ночь с сетами за вертушки встанут представители московской сцены Izhevski и Tanit, а также петербургской — в лице Dibidabo и Fake Mood. В лайн-апе заявлены и друзья Odyssey Festival — дуэт M.TI & ZokZok.

Команда Odyssey Festival О Бале цветов: По традициям балтийских берегов мы будем танцевать в самом центре родного города и греть его гранит любовью и теплом наших танцев! Мы выбираем в этот раз тему цветов не случайно — мы хотим, мы просим, мы умоляем: используйте цветы в костюмах и образах, дарите цветы другим в открытую, или передавайте тайные послания: чтобы выразить свои чувства и мысли без страха и упрека!

Бал цветов от Odyssey Festival пройдет 28 мая. Подробности и билеты можно найти по ссылке.