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Обновление и возрождение: Odyssey Festival проведет ежегодный весенний Бал цветов

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В эту субботу Odyssey Festival проведет ежегодный весенний Бал цветов. Время обновления и возрождения — рассказываем о тематике и лайн-апе.

Фотография предоставлена «Собака.ru» командой Odyssey Festival

Бал цветов от Odyssey Festival откроется выступлением группы Krasa Rosa (обещают «вдохновляюще волшебный сюрприз!), а распустится мастерами инструментала Nikola Melnikov и Max Sorokin. В эту ночь с сетами за вертушки встанут представители московской сцены Izhevski и Tanit, а также петербургской — в лице Dibidabo и Fake Mood. В лайн-апе заявлены и друзья Odyssey Festival — дуэт M.TI & ZokZok.

Команда Odyssey Festival

О Бале цветов:

По традициям балтийских берегов мы будем танцевать в самом центре родного города и греть его гранит любовью и теплом наших танцев! Мы выбираем в этот раз тему цветов не случайно — мы хотим, мы просим, мы умоляем: используйте цветы в костюмах и образах, дарите цветы другим в открытую, или передавайте тайные послания: чтобы выразить свои чувства и мысли без страха и упрека!

Бал цветов от Odyssey Festival пройдет 28 мая. Подробности и билеты можно найти по ссылке.

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