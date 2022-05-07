Саша Амплитуда, Диана Мелисон и Vogue Show: в Петербурге пройдет Loshadka Prty

В лайн-апе Loshadka Prty лайв от звезд электронной сцены FAR & HIGH (DIYNAMIC), эксклюзивное шоу от Дианы Мелисон (Москва), дуэт-сет диджеев MAIDEN OBEY (Москва), экспрессия и аудиоэкзерессы от Bella Lugoshi (Москва), шоу от резидентов «Лошадки» Dark Horse Show (Moscow) и анимация от Spirito Show (Mосква), а также диджей-сет от Саши Амплитуды & Family и ее Vogue Show.

«Королевская кобра» и финалистка драг-шоу Насти Ивлеевой BAGOA представит свой перформанс, DIMPO обещает подарить музыкальную эйфорию, а DJ FINN — ураган эмоций. В пространстве Cabaret Club на Разъезжей также организуют «грандиозную зону удовольствий», контактные экспозиции, а еще секретную «Красную комнату» и TABOO SHOW.

«И конечно же карнавал образов и торжество индивидуальности, мир свободы и наш с вами головокружительный праздник!» — обещают организаторы.

Loshadka Prty пройдет сегодня, 14 мая, в Cabaret Club на Разъезжей улице, 43/1. Старт вечеринки в 23:30.