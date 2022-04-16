В «Изиче» пройдет вечеринка в честь 30-летия проекта Sumeba Miyako

«Изич»

О вечеринке «Sumeba Miyako 30 лет»:

Где живешь, там и столица. Главному идеологу сообщества вечных мигрантов Максиму Эостре на этой неделе исполняется ровно 30 лет. Столько же и его проекту Sumeba Miyako, который знаком каждому, кто хоть раз задумывался о переезде в лучший мир или о том, как бы так поудобнее обустроить нынешний. Проще говоря, Сумеба — универсальная формула, где главные знаменатели это общность интересов, музыка и децентрализация. В субботу бродячая лодка торжественно пришвартуется в Петербурге, после чего снова отправится в продолжительное путешествие.