В «Изиче» пройдет вечеринка в честь 30-летия проекта Sumeba Miyako

Сегодня в клубе «Изич» — вечеринка-праздник. Главному идеологу сообщества «вечных мигрантов» Максиму Эостре на этой неделе исполняется 30 лет, как и его проекту Sumeba Miyako. Рассказываем о лайн-апе.
О вечеринке «Sumeba Miyako 30 лет»:
Где живешь, там и столица. Главному идеологу сообщества вечных мигрантов Максиму Эостре на этой неделе исполняется ровно 30 лет. Столько же и его проекту Sumeba Miyako, который знаком каждому, кто хоть раз задумывался о переезде в лучший мир или о том, как бы так поудобнее обустроить нынешний. Проще говоря, Сумеба — универсальная формула, где главные знаменатели это общность интересов, музыка и децентрализация. В субботу бродячая лодка торжественно пришвартуется в Петербурге, после чего снова отправится в продолжительное путешествие.
Вечеринка стартует в 21:00. В лайн-апе Shutta, Andrey Kaptsan, Vollok, Heliyah, Bassexual, Pie, Eostra, Niko Grotik и Nick Kolpakov с лайвом, Errortica, Future Past Opportunities, Монастырская, Sergei German, Digital Jesus (DJ), Tsyo, Рома Немов и Anit Levan. Вход обойдется в 400-600 рублей.
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