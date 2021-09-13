Режиссер Дэвид Линч и рэпер Фаррелл Уилльямс открыли ночной клуб на Ибице. Сюрреалистичный!

Интерьер клуба El Silencio копирует стиль работ Линча. Весь декор — одна большая инсталляция от Миранды Макарофф, выполненная в морской тематике и установленная в помещении с огромными окнами, выходящими на пляж и море. Колонны внутри заведения обвивают тканевые щупальца осьминога, в помещение как будто наступает гигантская нога с красным педикюром, в воздухе словно парят зеркальные шары, а из стены на посетителей пристально смотрят огромные глаза, губы и нос.

Миранда Макарофф Художник и дизайнер — об интерьере El Silencio: Я вспомнила то время на Форментере, когда пошла одна к воде. На пляже больше никого не было, и тут появилось огромное коричневое пятно, мне стало страшно. Я увидела огромного осьминога с оранжевыми глазами, который все выходил и выходил. Он протянул свои щупальца, чтобы коснуться моих ног, и, хотя у него не было рта, я заметила его улыбку. Он излучал счастье и радость. Он хотел быть моим другом. Раньше я думала, что осьминоги пугливы и прячутся, но этот был похож на домашнего питомца. Я позвала друзей, и осьминог остался с нами, играя и выражая свой интерес. Эта инсталляция посвящена осьминогу и является воссозданием моего опыта общения с ним. Вот почему вы видите, как моя ступня и лицо взаимодействуют с его щупальцами.

Клуб находится на восточной стороне острова. Для гостей приготовлены специальные коктейли, разнообразная еда и диджей-сеты. Внутри также работает ресторан, оформленный в балеарском стиле. Но можно поесть и прямо на песке — за блюда формата «с собой» отвечает лично Фаррел.