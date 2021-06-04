Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки уикенда с 4 по 6 июня

Открываем летний сезон танцуя! И рассказываем о главных вечеринках первого уикенда июня.
К-30 / Кожевенная линия, 30
Пятничный Prime Time для катания на скейте от ЛАУД — музыканты советуют пригонять в К-30 к 21:00 сразу на досках. Здесь будут все: Cream Soda и диджей-сетом, Lovanda, Eostra, Easy Fresh, Nickie Zimov и i61. Ну и само «трио из Уфы», разумеется. Для прослушивания перед вечеринкой парни советуют собственный плейлист: «Музыка для скейтбординга, как музыка для медитации в йоге — ее не существует! Но зато существует наш плейлист, под который можно покататься на скейте, и представить что вы Тони Хоук».
Начало в 21:00. Билеты по ссылке.
В субботу здесь пройдет вечерне-ночной блок фестиваля MaWaheb, который команда К-30 курирует от лица Roots United. Блок иностранных артистов представят: резидент берлино-стамбульского клуба arkaoda и соосновательница Müstesna Records, турчанка Ece Ozel, концентрирующая внимание на электро, диско и лефтфилд-электронике; владелец Habibi Funk Records — Яннис Штюрц aka Habibi Funk, увлеченный ориентальной танцевальной музыкой от афробита до тунисского буги; автор регулярного шоу «Theory of Nothing» на Radio Cómeme и маяк для всего андеграунда Казахстана — Nazira.
Начало в 20:00. Вход бесплатны по регистрации.
В воскресенье в К-30 по-соседски заглянет команда «Севкабель Порта». Диджейку вынесут на набережную, чтобы все смогли поудобнее устроиться у воды под музыку «от тех, кто ее ставит примерно раз в год и только по особенным случаям» — Леша и Наташа Онацко, Маша Тарнавская и Дуся Горбовская, Михаил Феничев, Андрей Торопов, Петя Сноп, Андрей Молчанский, Дима Агалаков, Дима Блинков.
Начало в 17:00. Вход свободный.
«Мачты» / «Севкабель Порт»
В пятницу вечером в клубе «Мачты» концерт группы Musty Luxury — музыкальный коктейль двух столиц. Ночью — третья серия вечеринки «Плывем», которая в этот раз пройдет на двух танцполах. В лайн-апе отец электронной сцены Петербурга Hoopa с кассетным сетом и «музыкой от локальных лейблов преимущественно», Диана Napirelly, дебютант Ecnesse, бэк-ту-бэк резидентов вечеринки AvazhnoLee & Shineofsheet. Теплоту заднего двора обеспечат Youkovskiy и El Vitali.
Начало в 23:00. Вход до 23:00 бесплатный, после 23:00 — 200 рублей, по репосту в Instagram — 100 рублей.
Yzeech / Арсенальная улица, 2
В пятницу в клубе Yzeech вечеринка Дениса Рябова — «солнечная колыбель кайфа, укрывшись в которой не страшен ни один серый волчок». В лайн-апе Sophia Zhuravkova и Rites of Passage с лайвами, а также сеты от Ma Sha, Errortica, XΛN и самого идеолога вечера.
Начало в 21:00 Вход до 23:00 — 300 рублей, после — 500 рублей.
В субботу второй эпизод «черной» серии вечеринок «Под покровом ночи». Станет ли он своим там, где вездесуща черная магия? Захочет ли вернуться туда, где у ночи тысяча глаз? Придумает ли алиби, чтобы стражи танцзала пустили его подглядеть за тем, что происходит внутри? Все это и многое другое можно узнать, присутствуя на действии лично. За музыку отвечают Uasmi Nasser, Milf + Adil, Chronic Preview, Future Past Opportunities, Primitive + Rwanda, Vollok, Sinusoidal.
Начало в 21:00. Вход до 23:00 — 300 рублей, после — 500 рублей.
«Кружок» / Конюшенная площадь, 2В
В пятницу в «Кружке» возвращение вечеринки «Водичка» на открытой террасе клуба — это «веселый и беззаботный отдых, включающий в себя, но не ограничивающийся, прослушиванием и умеренными танцами под музыку типа "ликвид"». Совместят ее с концертом главных петерубргских хиппи — Ghost Hippies SBRC. За пультом ДЖ Веня, Krayeved, Shorlax, Рич Павел, Low Profile.
В субботу петербуржцы смогут побывать в московском Powerhouse, даже не выезжая из Петербурга. В «Кружке» будут гостить идеолог легендарного клуба Andrey Algorythmik, создатель и душа JAZZVE Tunesbymates — Aman Po-Kaifu и (впервые!) московская художница, dj-заклинательница ориентальных мотивов и неочевидного хауса — XNTRS. Локальный саппорт обеспечат Фомичев, MaryMary и Тема Доброта.
Начало всех мероприятий в 21:00, вход до 23:00 бесплатный, после — 300 рублей, с репостом — 100 рублей.
«Танцплощадка» / Конюшенная площадь, 2В
В пятницу в «Танцплощадку» прилетят «Орел и Селезень» — aka Utking & Feba. А в субботу здесь пройдет «вечеринка невиданной красоты» под кодовым названием «Эклиптика». Играют Алиса Шаврова и Артем Орлов, клуб в эту ночь будет украшен флагами Димы Гусара.
С 23:00 вход 300 рублей, по репосту — 100 рублей.
«Морзе» / «Севкабель Порт»
Свое 21-летие музыкальный лейбл In Beat We Trust отметит уже в эту субботу в клубе «Морзе». В лайн-апе Marten Horger, Lady Waks и Lexani, диджеи Detach, Peejama, MC Smoky D, MC Fusah и VJ Oding. Также обещают live-перформанс электронного проекта Inspired и шоу от дуэта Valerie и Scorpion. Не только послушать, но и посмотреть: в рамках вечеринке в «Морзе» покажут фотоинсталляцию «из прошлого в будущее», которая позволит гостям вспомнить успешную историю лейбла.
Начало в 23:00. Билеты по ссылке.
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