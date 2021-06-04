Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки уикенда с 4 по 6 июня

К-30 / Кожевенная линия, 30

Пятничный Prime Time для катания на скейте от ЛАУД — музыканты советуют пригонять в К-30 к 21:00 сразу на досках. Здесь будут все: Cream Soda и диджей-сетом, Lovanda, Eostra, Easy Fresh, Nickie Zimov и i61. Ну и само «трио из Уфы», разумеется. Для прослушивания перед вечеринкой парни советуют собственный плейлист: «Музыка для скейтбординга, как музыка для медитации в йоге — ее не существует! Но зато существует наш плейлист, под который можно покататься на скейте, и представить что вы Тони Хоук».

Начало в 21:00. Билеты по ссылке.

В субботу здесь пройдет вечерне-ночной блок фестиваля MaWaheb, который команда К-30 курирует от лица Roots United. Блок иностранных артистов представят: резидент берлино-стамбульского клуба arkaoda и соосновательница Müstesna Records, турчанка Ece Ozel, концентрирующая внимание на электро, диско и лефтфилд-электронике; владелец Habibi Funk Records — Яннис Штюрц aka Habibi Funk, увлеченный ориентальной танцевальной музыкой от афробита до тунисского буги; автор регулярного шоу «Theory of Nothing» на Radio Cómeme и маяк для всего андеграунда Казахстана — Nazira.

Начало в 20:00. Вход бесплатны по регистрации.

В воскресенье в К-30 по-соседски заглянет команда «Севкабель Порта». Диджейку вынесут на набережную, чтобы все смогли поудобнее устроиться у воды под музыку «от тех, кто ее ставит примерно раз в год и только по особенным случаям» — Леша и Наташа Онацко, Маша Тарнавская и Дуся Горбовская, Михаил Феничев, Андрей Торопов, Петя Сноп, Андрей Молчанский, Дима Агалаков, Дима Блинков.

Начало в 17:00. Вход свободный.