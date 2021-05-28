Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки уикенда с 28 по 30 мая

Yzeech / Арсенальная улица, 2

В пятницу клуб Yzeech на Арсенальной улице принимает у себя фестиваль медиаискусства и разножанровой музыки MOR﻿PHO (от пост-панка до габбы!). Лайн-ап — натуральный фулл хаус: за музыку отвечают в том числе Rudy Old Boy, CTILIST и часть дуэта Tape Night Димка Батарин, за искусство — постоянные резиденты «Стыда» Александра Гарт и Евгений Кузьмичев.

Начало в 21:00, билеты — по ссылке.

В субботу Yzeech также примет специальный эфир TESTFM. За вертушками Olta Karawane, Антон Березин, Краевед, Yssue, Marina Bibik, Unfound и Amdience.

Вход с 21:00 — бесплатный, после 23:00 — 299 рублей.