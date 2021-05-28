Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки уикенда с 28 по 30 мая

Лето в городе! Ну, почти. Провожаем последний уикенд весны и рассказываем, где танцевать в Петербурге.
Yzeech / Арсенальная улица, 2
В пятницу клуб Yzeech на Арсенальной улице принимает у себя фестиваль медиаискусства и разножанровой музыки MORPHO (от пост-панка до габбы!). Лайн-ап — натуральный фулл хаус: за музыку отвечают в том числе Rudy Old Boy, CTILIST и часть дуэта Tape Night Димка Батарин, за искусство — постоянные резиденты «Стыда» Александра Гарт и Евгений Кузьмичев.
Начало в 21:00, билеты — по ссылке.
В субботу Yzeech также примет специальный эфир TESTFM. За вертушками Olta Karawane, Антон Березин, Краевед, Yssue, Marina Bibik, Unfound и Amdience.
Вход с 21:00 — бесплатный, после 23:00 — 299 рублей.
Blank / Арсенальная набережная, 1
Суббота в клубе Blank пройдет под знаком цветов. Это вечеринка Blank Flowers, или женский день с Anit Levan, Daria Ryzhikova, Errortica, Sad Alien, Santa Valentina и Tumanova.
Начало в 23:00, билеты — по ссылке.
К-30 / Кожевенная линия, 30
На этих выходных фулл хаус собрал и К-30. В пятницу здесь пройдет большая вечеринка и первый шоукейс лейбла Private Persons в Петербурге. Почти солд-аут, но еще можно успеть. Хедлайнеры — скрывающийся за балаклавами дуэт Locked Club. Также в лайн-апе Hespermen, Yssue и петербуржцы Formally Unknown.
Начало в 22:00, билеты — по ссылке.
В субботу в К-30 — московская экспансия. Участники новой московской волны групп, сколоченных вполне взрослыми мужчинами с солидным бэкграундом в столичной электронной культуре, «Всадники ЖКХ» презентуют дебютный альбом «Дегенерат», сразу после этого — ночное буйство от Машкова, Raumtester и Séxstasy (Popoff Kitchen).
Начало в 21:00, билеты по ссылке.
«Мачты» / «Севкабель Порт»
Пятница в клубе «Мачты» для тех, кто на спортике. Здесь выступят сразу 12 «мастеров по диджеингу и синтезаторам». На двух сценах артисты от Simple Symmetry до Shutta будут играть микс из диско 1980-х и более сосредоточенной электроники. Проект — авторская вечеринка продюсеров Артема Shuzē и Пашки Yosip’а.
Начало в 22:00, билеты — по ссылке.
Temple Of Deer / Арсенальная набережная, 1
Пятница в новом Temple Of Deer на Арсенальной набережной — для любителей классики. Вечером правит прима отечественной техно-сцены Нина Кравиц. В лайн-апе также Roma Zuckerman и Vladimir Dubyshkin, гости из Румынии Sepp, Mihai Pol и Германии — Weg (Luca Albano) и Luc Rengeisen.
Начало в 22:00, билеты по — ссылке.
«Кружок» / Конюшенная площадь, 2В
Для тех, кто предпочитает выходные без мостов, клуб «Кружок» на Конюшенной площади встречает лето. Просят одеваться тепло — вечеринки пройдут на улице, но и внутри клуб тоже работает. В пятницу здесь правит АССА — ГЛАВА II (live), Антон Березин aka Velvet Thunder, Ilya Kutoboy (МСК), Le Pom Pom, Luba Liebe и бессменные идеологи вечеринки Jurasique Parque (Le Voltage) и Igorelle (ITALLIKA). В субботу — CASPER(МСК), Богдан Ра, Никита Буч, Loophie aka Dj Polysorb, Женя Чувашов, Вася Финогенов.
Начало всех мероприятий в 21:00. Вход бесплатно с репостом, без — 200 рублей.
«Танцплощадка» / Конюшенная площадь, 2В
В пятницу в «Танцплощадке» по соседству ночь тустепа и гэрриджа — всю ночь за пультом uk-апостол Vaden, на разогреве Вася Финогенов. В субботу вечеринка «Динамика» — верховодит гроза баскетбольных площадок Петербурга, легенда лучших дискотек (от «Дружбы» до «Танцплощадки»), участник объединения КЛМ Коля Фаник. Помогает московский гость, герой вечеринок Popoff Kitchen и Horovod Андрей Moonoton. А еще впервые Bliss Inc. На разогреве Никита Буч.
Начало всех мероприятий в 21:00, вход до 23:00 бесплатный, после — 300 рублей, с репостом 100 рублей.
Stackenschneider / Конюшенная площадь, 2
В пятницу в Stackenschneider на Конюшенной площади вечеринка Freitag Nacht — за музыку отвечает золотой состав резидентов и друзей клуба Zok Zok, Matpri, Raf.
Начало в полночь, вход 300 рублей. Все, кто отметился «Пойду» в мероприятии Facebook, будут автоматически добавлены список на вход по 100 рублей.
В субботу финальный аккорд весны отгремит двухэтажной авторской вечеринкой Underground Experience — за вертушками идеолог вечера DJ Slon, Dawn Razor, Ivan Logos, Zaletny, Subkultur, Pliskin, Loveski, Vtrenykah, Daniel De Boa, Koksharov.
Начало в полночь, вход 400 рублей. Все, кто отметился «Пойду» в мероприятии Facebook, будут автоматически добавлены список на вход по 200 рублей.
Kuznya House / «Новая Голландия»
Kuznya House открыли две летние веранды, отличный повод заглянуть к ним на этих выходных. В пятницу за музыкальное оформление отвечают группа ЛАУД с диджей-сетом, резидент Simach и Low Budget Family Cable Toy, группировка Saint City Lovers, автор московского музыкального телеграм-канала «Типичное Музло» Casper и восходящая звезда Some Stru.
Меню начинает работать в 23:00. Резерв столов по телефону 8-911-921-16-69.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.