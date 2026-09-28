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Юлия Пересильд впервые вышла замуж

Актриса появилась на праздновании дня рождения с обручальным кольцом. Слухи о бракосочетании она подтвердила, однако имя избранника пока остается в секрете. 

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, но недолго. Очень тяжело быть одной. И не надо быть одной. Нет, ну лучше быть одной, чем абы как. Но надо всегда мечтать о любви, о парности. И вообще, женщина должна оставаться всегда женщиной. И слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила. Но я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят. Мне все время хочется быть начинающим человеком, это очень интересно», — делится артистка.

Юлие Пересильд приписывают роман со 43-летним кинооператором Михаилом Милашиным («Сто лет тому вперед», «Лед») знакомство с которым прошло на съемках фильма «Красавица» в 2025. 

Напомним, самые известные длительные отношения Пересильд связывали с режиссером Алексеем Учителем. У пары общие дети — Анна и Мария Пересильд. 

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