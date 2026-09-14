Леди Гага впервые стала мамой: что известно о первенце певицы и Майкла Полански

40-летняя Леди Гага и ее 42-летний жених Майкл Полански впервые стали родителями — об этом сообщает Page Six.

Официально беременность поп-икона не подтверждала, но исчезла из фокуса прессы и фанатов на несколько месяцев — после завершения тура The Mayhem Ball и нью-йоркской премьеры второй части «Дьявол носит Прада» в конце апреля. В сети и СМИ активно обсуждают версию, что пара могла прибегнуть к помощи суррогатной матери, однако подтверждения этому пока нет.