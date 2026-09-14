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Леди Гага впервые стала мамой: что известно о первенце певицы и Майкла Полански

С новорожденным пару подловили папарацци во время редкой прогулки в Северной Калифорнии спустя несколько дней после предполагаемого рождения 11 сентября. Точная дата рождения, имя и пол ребенка пока официально не объявлены.

Майкл Полански, Леди Гага
Arturo Holmes/Getty Images

Майкл Полански, Леди Гага

40-летняя Леди Гага и ее 42-летний жених Майкл Полански впервые стали родителями — об этом сообщает Page Six.

Официально беременность поп-икона не подтверждала, но исчезла из фокуса прессы и фанатов на несколько месяцев — после завершения тура The Mayhem Ball и нью-йоркской премьеры второй части «Дьявол носит Прада» в конце апреля. В сети и СМИ активно обсуждают версию, что пара могла прибегнуть к помощи суррогатной матери, однако подтверждения этому пока нет. 

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