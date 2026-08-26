Ксения Шойгу родила второго ребенка

«День обычненький: тренировка, работа, сообщения, созвоны ну и легкая пауза на роды. Все отлично! Девочка! Все здоровы и очень-очень рады!» — написала Шойгу.

О второй беременности Ксения рассказала весной 2026 года. Тогда она сообщила, что находится на пятом месяце, а позже раскрыла пол ребенка. Имя новорожденной и подробности родов пока не сообщаются.

У Ксении Шойгу уже есть дочь Милана — она родилась в 2021 году в отношениях с фитнес-блогером Алексеем Столяровым. В 2023 году пара объявила о расставании.