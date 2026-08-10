Елизавета Туктамышева спасается от сталкинга — навязчивый поклонник преследует фигуристку больше года

Как рассказывает Туктамышева, преследователь появился в ее жизни в январе 2025 года. Сегодня он уже знает ее адреса, номера машины, телефоны друзей и другую частную информацию.

Спортсменка даже поделилась фрагментом одной из записок сталкера: «Привет, Лизок. Жаль, что ты сейчас не в Питере. Надоело играть уже в эти игры. Полтора года пытаюсь пригласить тебя узнать друг друга получше. Я, конечно, в эти игры продолжаю играть, но это несерьезно, малышка. Твои левые страницы в сетях легко вычислить. Может, давай уже по-серьезному?! Ты можешь встретиться со мной или избавиться от меня. Как? Ты знаешь. Ты красавица и умница».

Напомним, в Уголовном кодексе РФ нет отдельной статьи за навязчивое преследование. А поэтому, законодательство не выделяет слежку и звонки в самостоятельный состав преступления.