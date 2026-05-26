Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Герои
  • News
Герои

Поделиться:

Наталья Водянова и Антуан Арно ждут третьего ребенка

Российская супермодель беременна шестым ребенком. Официально о положении объявили обложкой французского Vogue. 

Getty

44-летняя Наталья Водянова ждет третьего ребенка от миллиардера Антуана Арно. Ранее у них родились сыновья Максим и Роман. 

Глава редакционного контента журнала Клэр Томсон-Джонвиль прокомментировала новость: «В начале года, между двумя показами мод, Наталья Водянова призналась мне, что беременна. Шестой ребенок в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой нашей летней обложки. Во время нашего разговора Наталья идеально воплотила этот вид материнства — выбранного и полностью принятого. Она размышляла о том, как ей повезло иметь такой шанс». 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: