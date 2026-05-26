Наталья Водянова и Антуан Арно ждут третьего ребенка

44-летняя Наталья Водянова ждет третьего ребенка от миллиардера Антуана Арно. Ранее у них родились сыновья Максим и Роман.

Глава редакционного контента журнала Клэр Томсон-Джонвиль прокомментировала новость: «В начале года, между двумя показами мод, Наталья Водянова призналась мне, что беременна. Шестой ребенок в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой нашей летней обложки. Во время нашего разговора Наталья идеально воплотила этот вид материнства — выбранного и полностью принятого. Она размышляла о том, как ей повезло иметь такой шанс».