Павлу Дурову пришла повестка — на старый адрес в Петербурге

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что по адресу квартиры в Петербурге, где он жил более 20 лет назад, пришла повестка, в которой он указан как «подозреваемый».

В своем канале он опубликовал фото извещения и язвительно заметил, что, вероятно, его подозревают в защите статей 29 и 23 Конституции РФ, гарантирующих свободу слова и тайну переписки. При этом, как отмечают СМИ, до конца неясно, кто именно отправил документ и является ли опубликованное фото полноценной повесткой или почтовым уведомлением.

Напомним, в феврале российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ писали, что против Дурова расследуется дело о содействии террористической деятельности. Reuters тогда сообщал, что Москва усиливает давление на Telegram и пытается перевести пользователей на государственный мессенджер MAX; сам Дуров обвинения отвергал и говорил, что Telegram остается платформой про свободу и приватность.