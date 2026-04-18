Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

Иск от имени Паулины Андреевой на развод с Федором Бондарчуком поступил 15 апреля. Предварительная встреча в суде назначена на 30 апреля.

Новость о расторжении брака с Федором Бондарчуком появилась в канале судов общей юрисдикции 18 апреля.

Напомним, ранее пара уже заявляла о намерении развестись — в марте 2025 года в соцсетях появился пост. «Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — прокомментировала актриса

У 37-летней Паулины Андреевой и 58-летнего Федора Бондарчука есть сын Иван 2021 года рождения.