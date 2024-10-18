Бывший участник группы Little Big Антон Лиссов попал в реанимацию

По информации Telegram-канала Mash на Мойке, инициатором госпитализации стала супруга Антона Анжелика — именно она настояла, чтобы была вызвана скорая. Сам же артист в общении с врачами попросил выписать его — совсем скоро у его группы Jane Air должен состояться концерт.

Напомним, с 2013 по 2022 год Лиссов входил в состав группы Little Big, но после отъезда части коллектива из России покинул его, полностью посвятив себя проекту Jane Air.