Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод

Свадьба 51-летнего Сергея Шнурова и 33-летней дочери известного уральского бизнесмена Валерия Абрамова Ольги состоялась в 2018 году в Петербурге. У пары есть двое общих детей: в 2021 у них родился сын, а через год артист рассказал, что вновь стал отцом. До Ольги Шнуров был женат три раза.