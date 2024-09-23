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Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод

По информации Telegram-канала Super.ru, супруга певца Ольга подала на развод 16 сентября. Беседа по расторжению брака назначена на 3 октября, дальнейшие судебные заседания пройдут в закрытом режиме, так как касаются частной жизни. 

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

Свадьба 51-летнего Сергея Шнурова и 33-летней дочери известного уральского бизнесмена Валерия Абрамова Ольги состоялась в 2018 году в Петербурге. У пары есть двое общих детей: в 2021 у них родился сын, а через год артист рассказал, что вновь стал отцом. До Ольги Шнуров был женат три раза. 

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Сергей Шнуров

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